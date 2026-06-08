Şirketin rezervasyon sistemlerinde yapılan kontrollerde Antalya–Glasgow, Dalaman–Glasgow, Antalya–Leeds/Bradford ve Bodrum–Manchester hatlarında bilet satışlarının durdurulduğu görüldü. Ayrıca Edinburgh çıkışlı Antalya ve Dalaman operasyonlarında da kapasite azaltımına gidildi.

SunExpress'in aldığı kararın ardından özellikle İngiltere pazarına bağımlı destinasyonlarda olası etkiler tartışılmaya başlandı. İngiltere, Almanya'nın ardından Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alırken, Antalya bölgesi son yıllarda bu pazardan önemli büyüme sağlamıştı.

SunExpress'in sistemlerinde 9 Haziran 2026 itibarıyla Glasgow çıkışlı Antalya ve Dalaman uçuşlarının yer almaması dikkat çekti. Edinburgh çıkışlı Antalya seferleri ise eylül ve ekim aylarında haftalık 10 frekanstan 7 frekansa düşürüldü. Dalaman uçuşlarının da haftalık 4 frekans olarak planlandığı görülüyor.

ANTALYA TURİZMİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Turizm profesyonellerine göre bir havayolu şirketinin belirli pazarlarda kapasite azaltması her zaman talep düşüşü anlamına gelmiyor. Operasyonel maliyetler, filo planlaması, havalimanı ücretleri ve rekabet koşulları da bu tür kararların arkasında yer alabiliyor.

Ancak İngiltere pazarında yaşanan her kapasite değişikliği Antalya için yakından takip ediliyor. Çünkü İngiliz turistler özellikle uzun konaklama süreleri ve yüksek harcama eğilimleriyle bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

2025 sezonunda Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçiler içinde İngiliz turistlerin payı dikkat çekici seviyelere ulaşmış, birçok otel İngiltere pazarını öncelikli hedef pazarları arasında göstermişti.

ALANYA'DAKİ OTELLER VE ESNAF ETKİLENEBİLİR

Alanya, İngiltere pazarından doğrudan en fazla pay alan destinasyonlardan biri olmasa da son yıllarda İngiliz turist sayısında istikrarlı bir artış yakaladı. Özellikle yaz aylarında Mahmutlar, Oba, Tosmur ve şehir merkezi çevresindeki konaklama tesislerinde İngiliz ziyaretçilerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Uçuş kapasitesindeki olası daralma, paket tur fiyatlarını yükseltebilir ve bölgeye yönelik rezervasyon kararlarını etkileyebilir. Bu durum yalnızca otelleri değil, restoranlardan tekne turlarına, araç kiralama şirketlerinden çarşı esnafına kadar geniş bir ekonomik zinciri ilgilendiriyor.

Sektör temsilcileri, Antalya Havalimanı'na gelen yolcu sayısındaki değişimlerin Alanya ekonomisine doğrudan yansıdığını belirtiyor. Özellikle sezonun son bölümünü kapsayan eylül ve ekim aylarındaki kapasite azaltımları, yüksek sezon sonrası dönemde doluluk oranlarını etkileyebilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

REKABET ARTIYOR

Turizm sektöründe son dönemde İspanya, Yunanistan, Mısır ve Tunus gibi rakip destinasyonların İngiltere pazarında agresif kampanyalar yürüttüğü biliniyor. Uzmanlar, Türkiye'nin fiyat avantajını korumasının ve hava ulaşım kapasitesinin güçlü tutulmasının önemine dikkat çekiyor.

Öte yandan SunExpress tarafından söz konusu değişikliklerle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle sektör temsilcileri, rezervasyon sistemlerindeki güncellemelerin geçici bir planlama revizyonu mu yoksa kalıcı bir kapasite değişikliği mi olduğunu yakından takip ediyor.

Önümüzdeki haftalarda diğer havayollarının kapasite planları ve erken rezervasyon verileri, Antalya ve Alanya turizminin 2026 sezonuna ilişkin daha net bir tablo ortaya koyacak.