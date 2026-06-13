Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyonu ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, mangal sezonunun açılmasıyla artan tavuk fiyatlarına karşı yeni bir çözüm önerisi sundu. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre Yardımcı, bütün tavuğu parçalama yetkisinin kasaplara devredilmesi durumunda piyasadaki fiyatların hızla gerileyeceğini belirtti.

Yaz aylarında tüketimi artan ızgaralık ürünlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için sistemde değişiklik talep ediliyor. Bütün tavuk fiyatlarında olağandışı bir artış yaşanmamasına rağmen, özellikle kanat ve pirzola gibi ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar katlanarak pahalılaştığı ifade ediliyor.

FİYATLAR NEDEN ŞİŞİYOR?

Fiyat artışlarının temel nedeni olarak ambalajlama süreçleri ve aracı firmaların kâr marjları gösteriliyor. Yardımcı, paketleme ve jelatinleme gibi işlemlerin maliyetleri artırdığını vurgulayarak, kasaplarda ızgaralık kanadın 370 TL, tavuk pirzolanın ise 190 TL seviyelerinde satıldığını, piyasadaki diğer aktörlerde ise bu rakamların çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.

KASAPLARA YETKİ VERİLİRSE NE DEĞİŞECEK?

Uzmanlık ve teknik donanım açısından kasapların bütün tavuğu işlemeye uygun olduğu belirtiliyor. Bu yetkinin yerel esnafa verilmesi halinde, aracı maliyetlerinin ortadan kalkacağı ve fiyatlarda yüzde 30 ile yüzde 40 oranında bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Mahalle aralarındaki kasapların rekabet ortamı yaratmasıyla fahiş fiyat uygulamalarının da doğal yollarla engelleneceği savunuluyor.

KIRMIZI ET PİYASASINDA SON DURUM NE?

Rekabeti bozan firmalara yönelik son dönemde yapılan denetimlerin önemine dikkat çekilirken, haksız kazancın karşısında durulduğu yinelendi. Öte yandan kırmızı et piyasasına da değinildi. Kurban Bayramı'nın ardından sektörde genel bir durgunluk yaşandığı, şu an için kırmızı et fiyatlarında yeni bir zam dalgası beklenmediği aktarıldı. Antalya ve Alanya genelindeki tüketicilerin de yakından takip ettiği bu olası düzenleme, yaz aylarında mutfak masraflarını hafifletme potansiyeli taşıyor.