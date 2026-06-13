Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Manavgat ilçesinde yer alan devasa mülküne ilişkin vasiyetini kamuoyuyla paylaştı. Özay, 1997 yılında edindiği yaklaşık 1000 dönümlük çiftliği vefatının ardından bir devlet kurumuna devredeceğini bildirdi.

Arazinin maddi değerinden ziyade manevi yönüne dikkat çeken ünlü isim, babasının emeklerini korumayı hedefliyor. Çiftliğin güncel piyasa değeriyle İstanbul'un en prestijli bölgelerinden yalı alınabileceğini vurgulayan Özay, arazideki her ağaçta ve çiçekte babasının hatırası olduğu için satmayı kesinlikle düşünmediğini ifade etti.

MÜZİK SEKTÖRÜNDEKİ 16 YILLIK GEÇMİŞ

Sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında yayınlanan ve sözleri kendisine ait olan "Biri Sana Biri Bana" isimli yeni şarkısıyla müzik kariyerindeki 16. yılını geride bıraktı. İlkay Toktaş'ın bestelediği ve Erkan Nas'ın klip yönetmenliğini üstlendiği çalışmada, geçmiş yıllarda yaşadığı zorluklara atıfta bulunuluyor. Modellik döneminde yoğun kıskançlık ve engellemelerle karşılaştığını belirten Özay, hiçbir tehdit veya iftiranın kendisini yıldıramadığını aktardı.

DEVLETE BAĞIŞ KARARININ TEMELİNDE NE YATIYOR?

Özay'ın bu vasiyeti, yüksek değere sahip gayrimenkullerin kişisel servet olarak nakde çevrilmesi yerine kurumsal hafızaya emanet edilmesi açısından dikkat çekiyor. Babasının adını, aile anılarını ve "Özay" soyadını yaşatma isteği, Manavgat'taki bu geniş arazinin ticari bir yapılaşmaya dönüşmek yerine devlet güvencesinde korunmasını sağlayacak.