ALANYA'NIN profesyonel futbol kulübü olan Alanyaspor, yeni sezon öncesinde altyapısını güçlendirmek amacıyla futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek. Corendon Alanyaspor Futbol Akademisi tarafından organize edilen seçmeler, 20-21 Haziran ile 27-28 Haziran ve 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde Corendon Alanyaspor Nazmi Reisoğlu Akademi Tesisleri'nde yapılacak. Futbol Akademisi Teknik Heyeti tarafından değerlendirilecek seçmelere, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 doğumlu sporcular katılabilecek. Seçmelerde başarılı bulunan oyuncular ise kendi yaş gruplarının sezon başı hazırlık antrenmanlarına davet edilecek. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, lisanslı sporcuların seçmelere katılabilmeleri için mevcut kulüplerinden onay yazısı almalarının zorunlu olduğu belirtildi. İzin yazısı bulunmayan sporcuların seçmelere kabul edilmeyeceği ifade edilirken, izin yazısı alan sporcuların söz konusu belgeyi ve ıslak imzalı sağlık raporlarını kayıt sırasında yetkililere teslim etmeleri gerektiği vurgulandı.

Öte yandan seçmelere katılacak adayların kullanacağı kıyafetlerin Corendon Alanyaspor Kulübü tarafından temin edileceği açıklandı.

Geleceğin yıldız futbolcularını altyapısına kazandırmayı hedefleyen Alanyaspor, seçmelere katılmak isteyen sporcular ve aileleri için iletişim numarası olarak +90 (551) 148 00 07 hattını paylaştı. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi