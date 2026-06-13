ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan Norton Audubon Hastanesi, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla yenilikçi bir soğutma sistemini hayata geçirdi. AP News'un aktardığına göre, hastane yönetimi "buz pili" adı verilen teknoloji sayesinde ilk yılında 278 bin dolarlık doğrudan tasarruf elde etti.

Sistem, elektriğin en ucuz olduğu gece ve sabaha karşı saatlerinde yaklaşık 280 bin litre suyun dondurularak 27 devasa tankta depolanması prensibine dayanıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı ve klima ihtiyacı zirveye ulaştığında, depolanan bu buzlar kademeli olarak eritiliyor.

BUZ PİLİ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Eriyen buzdan elde edilen soğuk su, bina içindeki boru hatları üzerinden havalandırma sistemine aktarılıyor. Bu döngü, özellikle hassas iklimlendirme gerektiren ameliyathanelerin ve hasta odalarının kesintisiz serin kalmasını sağlıyor. Klasik klimalara binen yükü azaltan sistem, yoğun saatlerde şebekeden çekilen elektriği minimum seviyeye indiriyor.

Sistemin kurulduğu 2018 yılından bu yana sağladığı verimlilik dikkat çekiyor. İlk yılki 278 bin dolarlık tasarrufun ardından, diğer enerji optimizasyon adımlarının da eklenmesiyle hastane bütçesine bugüne kadar toplam 4 milyon dolara yakın katkı sağlandığı bildirildi.

TERMAL ENERJİ DEPOLAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Hibrit soğutma altyapıları, enerjiyi kimyasal bataryalar yerine fiziksel "soğukluk" olarak depolayarak şebeke üzerindeki stresi hafifletiyor. Geleneksel sistemlerle entegre çalışan bu modelin, yüksek soğutma maliyetlerine sahip kamu binaları, okullar ve veri merkezleri için sürdürülebilir bir alternatif oluşturduğu belirtiliyor.