Corendon Alanyaspor, Türk futbolunun geleceğine yön verecek önemli toplantılardan biri olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu’nda güçlü bir şekilde temsil edildi. Ankara’da gerçekleştirilen genel kurula katılan turuncu-yeşilli kulübün yöneticileri, hem Alanyaspor’un hak ve menfaatlerini korumak hem de Türk futbolunun yeni dönem planlamalarında söz sahibi olmak amacıyla toplantılarda yer aldı.

TFF tarafından düzenlenen genel kurulda, 2026-2027 sezonuna ilişkin bütçe planlamaları, kulüplerin ekonomik sürdürülebilirliği, altyapı yatırımları ve federasyonun mali projeksiyonları ele alındı. Türk futbolunun önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasının şekillendirildiği toplantı, Süper Lig ve profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler açısından büyük önem taşıdı.

ALANYASPOR'DAN ÜST DÜZEY TEMSİL

Alanyaspor’u genel kurulda Asbaşkanlar Enver Vural ve Ramazan Caner, Başkan Vekili Bilal Gömeç, Başkan Yardımcıları Mehmet Uslu ile Muhammet Çetin ve Genel Sekreter Mevlüt Görücü temsil etti.

Geniş katılımlı heyet, genel kurul süresince federasyon yetkilileri ve diğer kulüplerin temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda alınan kararlar ve gündeme gelen başlıklar yakından takip edilirken, kulüplerin beklenti ve talepleri de federasyon yönetimine aktarıldı.

YENİ SEZONUN MALİ YAPISI GÖRÜŞÜLDÜ

Genel kurulun en önemli gündem maddeleri arasında federasyonun yeni dönem bütçesi ve mali planlamaları yer aldı. Kulüplerin gelir-gider dengelerinin korunması, finansal sürdürülebilirliğin sağlanması ve futbol ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar delegelerle paylaşıldı.

Özellikle son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle kulüplerin finansal yapılarının güçlendirilmesine yönelik atılacak adımların değerlendirildiği toplantıda, yayın gelirleri, altyapı destekleri ve futbolun gelişimine yönelik projeler de masaya yatırıldı.

ALTYAPI VE GENÇ YETENEKLER GÜNDEMDEYDİ

Toplantıda sadece mali konular değil, Türk futbolunun geleceği açısından kritik öneme sahip altyapı yatırımları da ele alındı. Genç oyuncuların gelişimini destekleyecek projeler, kulüplerin altyapı organizasyonlarına yönelik teşvikler ve futbolun tabana yayılmasına ilişkin çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Alanyaspor yönetiminin de uzun yıllardır önem verdiği altyapı yatırımlarının, Türk futbolunun sürdürülebilir başarısı açısından önemli başlıklar arasında yer aldığı belirtildi.

KULÜBÜN SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

Alanyaspor yönetiminin genel kurula üst düzey ve geniş katılımlı bir heyetle katılması, kulübün Türk futbolunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda alınan kararların önümüzdeki sezonlarda kulüplerin mali ve sportif planlamalarına doğrudan etki etmesi bekleniyor.

Turuncu-yeşilli yönetim, genel kurul boyunca gerçekleştirilen görüşmeler ve değerlendirmelerle Alanyaspor’un geleceğine ilişkin önemli temaslarda bulunurken, kulübün Türk futbolundaki güçlü konumunu korumaya yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü dönemde gerçekleştirilen TFF Olağan Mali Genel Kurulu, kulüplerin ortak sorunlarının görüşülmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi açısından da önemli bir platform oldu.