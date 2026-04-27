Alanya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, mesleki eğitimlerini sahada güçlendirmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla Alanya Huzurevi’ni ziyaret etti. Günlük hayatın önemli bir parçası olan yaşlı bakımına dair bilgilerin yerinde gözlemlenmesi, öğrencilerin eğitim sürecine somut katkı sağladı.

TEORİK BİLGİLER SAHADA PEKİŞTİRİLDİ

Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Pelin Uymaz koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, “Yaşlı Sağlığı” dersi kapsamında işlenen konuları uygulama alanında gözlemleme fırsatı buldu. Derslerde ele alınan yaşlı bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları, huzurevi ortamında doğrudan incelendi.

Bu tür saha ziyaretlerinin, öğrencilerin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı kalmaması açısından önemli olduğu belirtilirken, hasta iletişimi ve empati becerilerinin gelişimine de katkı sunduğu vurgulandı.

YAŞLILARLA SAMİMİ SOHBETLER

Ziyaret boyunca huzurevi sakinleriyle birebir ilgilenen öğrenciler, uzun sohbetler gerçekleştirerek onların yaşam deneyimlerini dinledi. Kurulan bu iletişim, hem öğrenciler hem de huzurevi sakinleri açısından anlamlı bir etkileşim ortamı oluşturdu.

Öğrencilerin samimi yaklaşımı huzurevi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, etkinlik kuşaklar arası bağların güçlenmesine de katkı sağladı.

STAJ ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR ADIM

Gerçekleştirilen ziyaretin, öğrencilerin ilerleyen süreçte katılacakları staj programları öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıdığı ifade edildi. Sahada edinilen gözlemler sayesinde öğrenciler, meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri durumlara daha hazır hale geliyor.

Alanya gibi turizm yoğunluğu yüksek bir bölgede sağlık hizmetlerinin önemi düşünüldüğünde, nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi bu tür uygulamalı eğitimlerle daha da güç kazanıyor.

ÜNİVERSİTE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DEVAM EDİYOR

Alanya Üniversitesi, akademik eğitimi sosyal sorumluluk projeleriyle destekleyerek öğrencilerini çok yönlü bir şekilde meslek hayatına hazırlamayı sürdürüyor. Huzurevi ziyareti de bu yaklaşımın sahadaki örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.