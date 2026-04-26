Antalya’da yol yapım çalışması nedeniyle daralan yolda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü bir kadın minibüsün altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç altından çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA AKSU’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 07 BGS 834 plakalı motosikleti kullanan ve adının Rukiye olduğu öğrenilen genç kadın, yol çalışması nedeniyle daralan yolda ilerlerken önündeki aracı geçmek istedi.

ÖNCE OTOMOBİLE ÇARPTI

Bu sırada sola dönmek için duran F.S. idaresindeki 34 CBK 382 plakalı otomobile çarpan motosiklet sürücüsü savruldu. Dengesini kaybeden genç kadın, karşı şeritten gelen Y.Ö. yönetimindeki 07 CFV 962 plakalı minibüsle çarpıştı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen kadın, servis minibüsünün altında kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaralı kadını aracın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.