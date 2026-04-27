ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) önemli günler ve haftalar için kutlamalar ve anmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 15-22 Nisan Turizm Haftası, ALKÜ Turizm Fakültesi ve ALKÜ ALTSO Turizm MYO tarafından ortaklaşa yapılan birbirinden güzel etkinliklerle kutlandı. 15 Nisan Çarşamba günü ALKÜ Kestel Yerleşkesindeki alanla “Kültür Sokağı” etkinliğinde başlayan haftada renkli sahneler yaşandı. Etkinlikleri RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, ALTSO Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Oğuz Nebioğlu, sektörün öncü isimleri, dekanlar, MYO müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Burada uluslararası öğrenciler ve çeşitli kültürler stantlarıyla birlikte sokakta renkli görüntüler oluştu.

YÖNETİCİLER TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Turizm şehri Alanya’da turizm alanında önemli kuruluşların yöneticileri öğrencilerle buluştu. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz’ün moderatör olduğu “Ortadoğu Krizinin Alanya Turizmine Etkileri: Fırsatlar ve Tehditler” panelinde ALTİD Başkanı Cem Özcan, POYD Yönetim Kurulu Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Bahar, İzzet Bekir, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gencelli öğrencilere deneyimlerini anlattı. Yoğun katılımla yapılan programda sektör hakkında önemli konular ele alındı.

SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

ALKÜ’de kutlanan Turizm Haftası etkinliklerinde düzenlenen konferans ve söyleşilerle sektörün önde gelen isimleri, tecrübe ve sektördeki son durumları öğrencilerle paylaştılar. Bu kapsamda, Cilvarda Alanya Restoran Sahibi ve Şefi Yiğit Ulus, öğrencilerle “Bir Destinasyonu Lezzet Noktası Yapan Nedir” isimli söyleşide buluştu. ALTSO Turizm MYO Konferans Salonu’nda yapılan etkinlikte Şef Yiğit Ulus tecrübelerini öğrencilere aktardı. Bir diğer etkinlik ise Titan Otelleri Genel Müdürü Hüseyin Sedef’in konuk olduğu “Kariyer Basamaklarında Liderlik Adımları” söyleşişi oldu. Müdür Sedef, öğrencilere tecrübelerini aktarırken öğrencilerin sorularını da cevapladı. Etkinlikler “Mezunlar Söyleşisi” ile devam etti. Dr. Öğr. Üyesi Burcu Karasakaloğlu’nun moderatörlüğündeki söyleşide, ALKÜ Turizm Fakültesi mezunlarından Dilan Doğan Emre, Ayşenur Deren Demirci, İrem Altuntaş ve Fatmanur Barama sektörü anlattı. Etkinlikler Lezzeten Kültüre Turizm Ödüllü Bilgi Yarışması ve Plaj Temizliğinin ardından Alanya’nın Coğrafi İşaretli “Gülüklü Çorba” etkinliği ile sona erdi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: ALKÜ ALANYA’NIN TURİZMİNE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEK

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün turizm alanında önemli bir üniversite olduğunun altını çizerek bu alandaki çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirdi. Rektör Türkdoğan, konuşmasının devamında, “ALKÜ, Alanya’mızın turizmine değer katan projelere, iş birliklerine ve mezunlar çıkarmaya devam edecek. Turizmin en önemli kentlerinden birisi olan Alanya’mızda bu değeri en iyi yerlere getirmek adına şehrimizle birlikte çalışıyoruz. Bizlere bu konuda her zaman destekleri veren tüm kurum ve kuruluşlara ile ALKÜ ailemize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN