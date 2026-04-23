Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta. Alanyaspor, çeyrek finalde İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile karşılaşacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadele, her iki takım için de sezonun en kritik virajlarından biri olarak öne çıkıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki kritik mücadele 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

HAKEM VE MAÇIN ÖNEMİ

Zorlu mücadelede düdük Cihan Aydın’da olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.

TEK MAÇ, YÜKSEK TEMPO

Çeyrek final etabının tek maç üzerinden oynanacak olması, sahadaki riskleri artırıyor. Beşiktaş, taraftarı önünde avantajlı görünse de Alanyaspor’un deplasmandaki dirençli oyunu dikkat çekiyor. Turuncu-yeşilli ekip, hızlı hücumları ve geçiş oyunundaki etkinliğiyle biliniyor.

Tek maçın getirdiği baskı, özellikle ilk dakikalardan itibaren tempolu bir oyun beklentisini güçlendiriyor. Erken bulunacak bir gol, maçın kaderini doğrudan değiştirebilir.

ALANYASPOR CEPHESİNDE HEDEF YARI FİNAL

Alanyaspor, son yıllarda kupada sürpriz sonuçlara imza atabilen bir ekip olarak öne çıkıyor. Teknik heyetin planı, savunma disiplininden kopmadan hızlı ataklarla sonuca gitmek üzerine kurulu.

Alanya temsilcisi için bu karşılaşma, sadece bir tur mücadelesi değil; aynı zamanda kulübün Türkiye Kupası’ndaki iddiasını yeniden ortaya koyma fırsatı olarak görülüyor.