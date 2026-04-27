YEŞİLAY iş birliğiyle belediye personeline yönelik teknoloji bağımlılığıyla mücadele eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, dijital dünyanın kontrolsüz kullanımının bireysel ve kurumsal verimlilik üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Akıllı telefonlar, sanal medya ve dijital platformların, günümüzde hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkatin çekildiği eğitimde, kontrolsüz kullanımın zaman yönetimi sorunlarından dikkat dağınıklığına, uyku bozukluklarından sosyal ilişkilerin zayıflamasına kadar birçok olumsuz sonucu beraberinde getirdiği vurgulandı. Uzman eğitmenler, özellikle iş hayatında teknoloji bağımlılığının performans kaybına neden olabileceğine dikkati çekerek, dengeli kullanımın önemine işaret etti.

KURUMSAL VERİMLİLİK İÇİN BİLİNÇLİ KULLANIM

Eğitim kapsamında personele, teknoloji ile sağlıklı bir ilişki kurmanın yolları anlatıldı. Günlük ekran süresinin kontrol altına alınması, bildirimlerin sınırlandırılması, belirli saatlerde 'dijital detoks' uygulanması ve yüz yüze iletişimin artırılması gibi pratik öneriler paylaşıldı. Ayrıca bireylerin kendi dijital alışkanlıklarını fark etmeleri için çeşitli uygulamalar da gerçekleştirildi.

Eğitimin uygulamalı bölümünde katılımcılar, gün içinde farkında olmadan ne kadar süreyi dijital platformlarda geçirdiklerini analiz etme fırsatı buldu. Bu kapsamda yapılan küçük ölçekli ölçümlerde, birçok personelin günlük ekran süresinin beklenenin üzerinde olduğu görüldü. Uzmanlar, özellikle iş saatleri içinde sosyal medya kullanımının verimlilik üzerinde doğrudan etkili olduğuna dikkat çekerek, kurum içi disiplinin korunması açısından dijital farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.