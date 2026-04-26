Alanya sahilinde dere suyunun bir anda kırmızıya dönmesi sonrası vatandaşlar endişelendi; yetkililerden açıklama bekleniyor.

SAHİLDEKİ GÖRÜNTÜLER PANİK YARATTI

Alanya sahilinde kırmızıya dönen deniz görüntüsü, 26 Nisan 2026 öğleden sonra fark edildi. Sahil bandındaki bir derenin rengi kısa sürede koyu kırmızıya döndü ve suyun denize karıştığı noktada kıyı hattı belirgin şekilde renklendi.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan videolar, bölgede bulunan tatilciler ve esnaf arasında tedirginliğe neden oldu.

VATANDAŞ NE OLDUĞUNU SORUYOR

Görüntüler sonrası bölgede bulunan bazı kişiler, suyun rengindeki değişimi görünce kıyıya yaklaşmadı. Bir esnaf kısa ve net konuştu: “Deniz böyle olunca kimse yaklaşmak istemiyor” dedi.

Olayın ardından vatandaşlar özellikle “Alanya’da deniz neden kırmızı oldu” sorusuna yanıt aramaya başladı.

3 İHTİMAL ÖNE ÇIKIYOR

Uzman görüşü henüz açıklanmadı ancak ilk değerlendirmelerde üç olasılık üzerinde duruluyor:

Kimyasal atık ihtimali: Yakın çevredeki bir kaynaktan dereye karışmış olabilecek atıklar.

Alg patlaması (kızıl akıntı): Mevsimsel olarak görülebilen doğal mikroorganizma artışı.

Altyapı veya toprak kaynaklı renk değişimi: Yağış veya hat arızasına bağlı taşınım.

NUMUNE ALINMASI BEKLENİYOR

Olayın ardından gözler Alanya Belediyesi ve ilgili çevre birimlerine çevrildi. Bölgeden su numunesi alınarak analiz yapılması bekleniyor. Sonuçlar, olayın çevre kirliliği mi yoksa doğal bir süreç mi olduğunu netleştirecek.

Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

ALANYA TURİZMİ İÇİN KRİTİK SORU

Turizm sezonunun başladığı dönemde yaşanan bu görüntü, özellikle sahil bölgelerinde çalışan işletmeleri de etkiledi. Alanya sahilinde kırmızı su görüntüsü, kısa vadede bölgeye gelen ziyaretçilerin davranışını değiştirebilir.

Net açıklama gelene kadar vatandaşların temkinli davrandığı gözleniyor.