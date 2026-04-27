Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimler sonuç verdi. Alanya Şoförler Odası ile İlçe Jandarma Trafik ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, dijital uygulama üzerinden yolcu taşıdığı belirlenen bir sürücü suçüstü yakalandı. Olay, bölgede uzun süredir gündemde olan korsan taşımacılık tartışmalarını yeniden öne çıkardı.

DENETİMLER SAHADA SIKLAŞTI

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya’da korsan taşımacılık denetimlerinin artırılması, özellikle Mahmutlar gibi yoğun nüfus ve turist hareketliliği olan mahallelerde etkisini gösteriyor. Yapılan son operasyonda, dijital platformlar üzerinden müşteri bulan sürücüler takibe alındı ve şüpheli araç jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücünün gerekli yetki belgelerine sahip olmadan yolcu taşıdığı netlik kazandı. Bunun üzerine yasal süreç hızla başlatıldı.

AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANDI

İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan işlem kapsamında sürücüye 100.000 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Denetimler sırasında araçta yolcu olarak bulunan kişiye de 3.870 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, korsan taşımacılık hizmetinden faydalanan yolcuların da cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkat çekiyor.

KORSAN TAŞIMACILIK ESNAFI ZORLUYOR

Bölgede faaliyet gösteren taksici esnafı, uzun süredir korsan taşımacılığın haksız rekabet oluşturduğunu dile getiriyor. Özellikle yaz sezonunda artan turist yoğunluğu, kayıt dışı taşımacılık yapan kişi sayısında da artışa neden oluyor. Bu durum hem vergi kaybına hem de güvenlik risklerine yol açıyor.

Yetkililer, denetimlerin yalnızca ceza kesmek amacıyla değil, aynı zamanda yolcu güvenliğini sağlamak ve kayıtlı esnafı korumak için sürdürüldüğünü vurguluyor.

BAŞKAN AKKAYA: “MÜCADELE SÜRECEK”

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada korsan taşımacılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Akkaya, bu tür faaliyetlerin hem ekonomik hem de güvenlik açısından ciddi sorunlar oluşturduğunu belirtti.

Operasyona katkı sunan İlçe Jandarma Trafik ekiplerine, Oda Denetim Kurulu Başkanına ve Mahmutlar Birlik Taksi Durak Başkanı Nuri Yatmaz’a teşekkür eden Akkaya, “Alanya genelinde korsan taşımacılık tamamen sona erene kadar denetimler sürecek” mesajı verdi.