Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Corendon Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan kritik karşılaşmada, siyah-beyazlı taraftarlar stadyumun tamamını doldurarak Alanya temsilcisi karşısında yoğun bir atmosfer oluşturdu.

Ligdeki istikrarsız gidişat nedeniyle bir süredir tribünleri boş bırakan ev sahibi ekip taraftarları, kupa hedefiyle takımlarına desteğini artırdı. Aktarılan bilgilere göre, satışa çıkan tüm biletler kısa sürede tükendi ve stadyumda sezonun en kalabalık maçlarından biri oynandı.

KUPA HEDEFİ TRİBÜNLERİ HAREKETLENDİRDİ

Turnuvanın iddialı ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kupaya veda etmesi, Beşiktaş cephesinde Ziraat Türkiye Kupası'nı sezonun temel hedefi haline getirdi. Bu motivasyonla stadyuma akın eden taraftarlar, ısınma hareketlerinden itibaren oyunculara destek verdi. Samsunspor maçının ardından moral arayan ev sahibi futbolcular, başlama düdüğüyle birlikte bu itici gücü arkasına aldı.

ALANYASPOR İÇİN ZORLU DEPLASMAN SINAVI

Kupa yolunda yarı final arayan Corendon Alanyaspor, sadece sahadaki rakibiyle değil, aynı zamanda kapalı gişe oynanan maçın atmosferiyle de mücadele etti. Alanya kamuoyunun yakından takip ettiği bu zorlu eşleşme, turuncu-yeşilli ekibin yüksek baskı altındaki deplasman reflekslerini göstermesi açısından kritik bir sınav olarak kayıtlara geçti.