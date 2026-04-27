Alanya’nın tanınmış ailelerinden Şerefoğlu ve Bora aileleri, Beach Club Doğanay Otel’de düzenlenen görkemli düğün ile akraba ve dostlarını bir araya getirdi. İç mimar Nuri Bora ile turizmci ailenin kızı Gizem Şerefoğlu, düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Yoğun katılımın olduğu organizasyon, şıklığı ve samimi atmosferiyle dikkat çekti.

ALANYA’NIN TANINMIŞ AİLELERİ BULUŞTU

Alanya Sanayi Sitesi’nin sevilen isimlerinden Ali Kadir Bora ve eşi Figen Bora’nın oğulları Nuri Bora ile turizm sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Şerefoğlu ve eşi Gülay Şerefoğlu’nun kızları Gizem Şerefoğlu’nun düğünü, kentte geniş bir davetli kitlesini buluşturdu.

İş dünyası, turizm sektörü ve sosyal çevreden birçok ismin katıldığı düğünde, Alanya’nın yerel dinamikleri adeta aynı çatı altında toplandı.

KONUKLAR ÖZENLE AĞIRLANDI

Yüzlerce davetlinin katıldığı organizasyonda misafirler, özenle hazırlanan zengin içerikli akşam yemeği ile ağırlandı. Şerefoğlu ve Bora aileleri, düğün boyunca konukları kapıda karşılayarak birebir ilgilendi.

Samimi ve sıcak bir atmosferin hakim olduğu gecede, davetliler ailelerin misafirperverliğinden memnuniyetle söz etti. Organizasyonun her detayında titiz bir hazırlık süreci dikkat çekti.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE NİKAH KIYILDI

Gecenin en özel anlarından biri olan nikah töreninde gelin ve damat, alkışlar eşliğinde salona giriş yaptı. Çiftin nikahını Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp kıyarken, nikah şahitliklerini Doğanay Otel sahibi Serdar Doğan ile iş insanları Hasan Hacıince, Aydın Çavuşoğlu, Mustafa Şahin ve Ahmet Yusuf Şerefoğlu üstlendi.

Nikahın ardından çiftin mutluluğu davetlilerin alkışlarıyla taçlanırken, gece boyunca sık sık hatıra fotoğrafları çekildi.

EĞLENCE GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Nikah töreninin ardından başlayan eğlence programında Antalya’dan gelen müzik grubu sahne aldı. Canlı müzik eşliğinde davetliler piste çıkarak gece boyunca dans etti.

Genç çiftin mutluluğu ve enerjisi geceye damga vururken, düğün ilerleyen saatlere kadar coşku içinde devam etti. Organizasyon, hem görsel zenginliği hem de katılım yoğunluğuyla Alanya’da uzun süre konuşulacak düğünler arasında yer aldı.