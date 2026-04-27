Çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturulması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Kepez’de bulunan 20 ilkokulda görev yapan 265 öğretmen ziyaret edilerek polirobot kart sistemi hakkında detaylı bilgi verildi. Öğretmenlere, öğrencilerin trafikte sergilediği olumlu davranışların teşvik edilmesi amacıyla polirobot kartlarının kullanılacağı, kurallara uygun davranış gösteren öğrencilere kart verileceği anlatıldı. 20 kart biriktiren öğrencilerin ise Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği belirtildi.

Proje kapsamında 2 bin 697 öğrenciye; yaya güvenliği, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik ışıklarının anlamı, karşıdan karşıya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemi, temel trafik işaretleri ile trafikte görünürlük ve güvenli oyun alanları konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde öğrencilerin aktif katılımı sağlanırken, uygulamalı anlatımlar sayesinde çocukların öğrendiklerini günlük yaşamlarında daha kolay hayata geçirmeleri hedeflendi.

Eğitimlerde görev alan polis ekipleri, çocuklara trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarırken, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Proje sayesinde çocukların sadece okul çevresinde değil, günlük yaşamlarının her alanında daha bilinçli hareket etmelerinin amaçlandığı vurgulandı.

Yetkililer, trafik kazalarının azaltılmasında erken yaşta verilen eğitimin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bu tür projelerin ilerleyen süreçte farklı ilçelerde de yaygınlaştırılacağını ifade etti. Projenin hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandığı belirtilirken, trafik bilincinin kalıcı hale gelmesi için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.