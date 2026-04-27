23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında düzenlenen 8. Uluslararası Alanya Çocuk Festivali, Eski Belediye Binası arkasında başladı. Stantlar, atölyeler, balon parklar, palyaço ve robot gösterileri, çocuk oyunları ve birbirinden güzel sahne gösterileriyle başlayan festivale, 7’den 70’e her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. 2 gün süren festival, renkli anlara sahne olurken, çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdiler.

KOÇAK: ALANYA ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR

Festivalin resmi açılışını Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Koçak, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in selamlarını ileterek, “8. Uluslararası Alanya Çocuk Festivali’mizde Alanya’mızın kardeş şehirlerinden ve dünyanın birçok ülkesinden ve tabi ki ülkemizden çocuklarımızı izledik, onlarla bir araya geldik. Alanya çok özel bir şehir. 100 ülkeden 45 bin vatandaşımızın dostluk, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı, çok çeşitli ülkelerden insanların Alanya sofrasına kendi kimlikleri ile oturabildiği bir şehirdeyiz. Bu, Alanya’nın farkı ve özelliğidir. 23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram. Bununla gurur duyuyoruz. Dünyamızda barışı sağlayacak olan çocuklara çok teşekkür ediyoruz. Bu bayramı çocuklara hediye eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu güzel organizasyonumuza destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, personelimize, katılımcı evlatlarımıza ve ailelerine şükranlarımızı sunuyorum. Yaşasın 23 Nisan.” dedi.

DÜNYA ÇOCUKLARI FESTİVAL SAHNESİNDE

Festival sahnesi dünyanın pek çok ülkesinden çocukların hazırladığı gösterilerle renklendi. Alanya’nın kardeş şehirleri olan Polonya’dan Wodzislaw Slaski ve Nowy Sacz, Letonya’dan Talsi, Litvanya’dan Silute kentlerinden gelen çocuklar kendi kültürlerine ait gösterileri sergilediler. Gürcistan, Tataristan, Polonya, Ukrayna, Kazakistan ve Kırgızistan başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen çocuklar, dans ve müzik dolu gösterileriyle alkış alırken, Alanya’daki okullar ve sanat merkezlerinin hazırladığı sahne şovları da büyük beğeni topladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Çocuk Gözüyle Kızılkule” temalı resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllerini aldılar. İlkokul kategorisinde Nezihat Abdullah Doğan İlkokulu’ndan Ayla Yıldız üçüncü, Hacıkura İlkokulu’ndan Tuana Öztürk ikinci ve Özel Alanya İsabet İlkokulu’ndan Zehra Sare Hacıkadiroğlu ise birinci oldu. Ortaokul kategorisinde ise Özel Alanya Bahçeşehir Koleji’nden Cansen Kaya üçüncü, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’ndan Nevbahar Koçak ikinci, Hayate Hanım Ortaokulu’ndan Asaf Kayra Çabuk birinciliği elde etti. Liselerarası “Kızılkule” temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi’nden Setfi Kaan Akkan üçüncü, Alanya Lisesi’nden Irmak Tunğ ikinci, birinci ise Hasan Çolak Anadolu Lisesi’nden Sinem Güney sahneye gelerek ödüllerini aldılar. Ayrıca 8. Uluslararası Alanya Çocuk Festivali’nin bu yıl tasarlanan afişinde kullanılan resmin sahibi Karan Akça da ödüllendirildi. Ödül töreninde Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından düzenlenen 8 haftalık Drama Kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere de sertifikaları takdim edildi.



SEFO KONSERİ İLE COŞKU TAVAN YAPTI

Festival kapsamında Türkiye’nin en çok dinlenen rap müzik sanatçılarından Sefo sahne aldı. Alanı dolduran binlerce vatandaş ünlü sanatçının en sevilen şarkıları ile unutulmaz bir akşam yaşadılar. Festival coşkusunun tavan yaptığı konser, geç saatlere kadar devam etti. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Sefo’ya teşekkür etti ve ipek kozasından yapılan özel bir Türk Bayrağı tablosu hediye etti. Sefo, konsere gelen seyircilere ve bu buluşmayı sağlayan Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti.