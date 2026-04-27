İngiltere’den Antalya’ya gelen bir yolcu uçağında yaşanan sağlık sorunu, uçuş sırasında kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Jet2 Airlines’e ait Belfast-Antalya seferini yapan uçakta görevli pilotun rahatsızlanması üzerine, Antalya Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirildi. Olay, özellikle turizm sezonunun yoğunlaştığı Antalya’da havacılık güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.

RAHATSIZLIK UÇUŞ SIRASINDA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, Jet2 şirketine ait B737-800 tipi yolcu uçağı, Belfast’tan Antalya’ya seyir halindeyken kokpitte görevli pilotlardan biri henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Pilotun istifra etmesi üzerine durum ciddiyet kazandı.

Kokpitte bulunan diğer pilot, prosedür gereği hızlı şekilde kontrolü devralarak uçuş güvenliğini sağladı.

KULEYLE TEMASA GEÇİLDİ

Yaşanan gelişmenin ardından kokpitteki pilot, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için öncelik talebinde bulundu. Aynı zamanda havalimanında sağlık ekiplerinin hazır edilmesi istendi.

Hava trafik ekipleri, iniş sürecini hızlandırmak için gerekli koordinasyonu sağladı ve uçağa öncelik tanındı.

UÇAK SORUNSUZ İNDİ

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından yolcu uçağı, Antalya Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnişin ardından apronda hazır bekleyen sağlık ekipleri, rahatsızlanan pilota ilk müdahaleyi yaptı.

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalenin ardından pilot, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Pilotun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

TURİZM KENTİNDE HAVACILIK GÜVENLİĞİ VURGUSU

Antalya, özellikle yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan önemli bir destinasyon olarak yoğun hava trafiğine sahne oluyor. Bu tür olaylarda hızlı müdahale ve koordinasyonun önemi bir kez daha ortaya çıkarken, uçuş güvenliği protokollerinin etkin şekilde uygulandığı görüldü.