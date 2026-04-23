Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlendi.

Ev sahibi Beşiktaş mücadeleye "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Toure, Oh" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk Corendon Alanyaspor ise "Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Maestro, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Güven Yalçın" ilk 11'iyle maça başladı.

Beşiktaş, 17'nci dakikada öne geçti. Cerny'nin pasıyla sağ tarafta buluşan Murillo'nun ceza sahasının sağ çizgisinden içeriye çevirdiği top Toure'ye geldi. Toure'nin gelişine vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesinde rağmen filelere gitti: 1-0. 32'nci dakikada Olaitan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Oh kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan Jo'nun ceza sahası içinden sağ ayakla şutunda top auta gitti. 68'inci dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası yayının içinden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı. 83'üncü dakikada Beşiktaş, ikinci golü buldu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzaklaştırmak istediği topta Olaitan araya girdi. Olaitan'ın pasıyla buluşan Oh, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu boş filelere gönderdi: 2-0. 85'inci dakikada siyah-beyazlılar farkı 3'e çıkardı. Sağ taraftaki Murillo'nun pasıyla buluşan Rashica, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Orkun, kale sahası önünden kafayla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Beşiktaş, yarı finale yükseldi.

İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu-Oh.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, İbrahim, Fatih, Ümit, Maestro, Janvier, Hadergjonaj, Duarte, Hwang Ui-Jo, Güven.

CANLI ANLATIM

90' Maç sonu: Beşiktaş 3-0 Alanyaspor

90' Beşiktaş'ta Olaitan, yerini Asllani'ye bıraktı.

90' Mücadelenin sonuna 2 dakika daha ilave edildi.

85' Organize gelen Beşiktaş'ta Milot Rashica topu sağ ayağı ile ceza sahası içine gönderdi. Orkun Kökçü bu topa altı pas içinde kafa ile vuruşunu yaptı ve farkı 3'e çıkardı.

85' GOL Beşiktaş 3-0 Alanyaspor / Orkun Kökçü

83' Beşiktaş farkı ikiye çıkarttı. Alanyaspor kazandığı endirekt serbest vuruşta hızlı başlamak isteyen kaleci Ertuğrul'un pasını Olaitan araya girdi. Ceza sahasında topu solundaki Oh'a çevirdi. Oh'a ise topu sadece boş kaleye yuvarlamak kaldı.

83' GOL Beşiktaş 2-0 Alanyaspor / Hyeon gyu Oh

80' Beşiktaş'ta Milot Rashica sağ kanattan içeriye çevirdiği topta Lima arkakada bomboş pozisyonda bulunan Oh'a gelmesini kayarak engelledi.

77' Beşiktaş atağında Olaitan rakip yarı alanın ortalarında önüne aldığı topta ceza sahasına girmek istedi ancak Alanyaspor defansı buna izin vermedi.

75' Bu dakikalar kıyasıya bir rekabete sahne oluyor.

74' Alanyaspor'da Efecan Karaca, Hwang'ın yerine; İzzet Çelik ise Maestro'nun yerine kalan sürede oyunda olacak.

71' Alanyaspor'da Ruan'ın sol taraftan ortasını Ndidi kademeye girdi ve kornere gönderdi.

70' Mücadelede son 20 dakikanın içine girdik.

68' Orkun Kökçü'nün kullandığı frikik top kaleci Ertuğrul'un üzerine gitti.

67' Alanyaspor'da Lima, Oh'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Beşiktaş, ceza yayın üzerinde frikik kazandı.

66' Alanyaspor'da ise İbrahim Kaya yerini Enes Keskin'e bıraktı.

65' Beşiktaş'ta Cerny yerini Rashica'ya bıraktı.

63' Organize gelen Beşiktaş'ta Hyeon gyu-Oh pasını sol kanattaki Toure'ye aktardı. Topu sağına çeken El- Bilal Toure, sağ ayağı ile şutunda kaleyi bulamadı.

60' Sağ kanatta gelişen Beşiktaş atağında Cerny topu arka direğe yükseltti. El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda defans son anda araya girdi ve topu kornere gönderdi.

58' Alanyaspor, kapanan Beşiktaş defansını açmak için çabalıyor.

56' Alanyaspor'da defan arkasına gönderilen ara pasta Mounie sol taraftan ceza sahasına girip, Ersin ile karşı karşıya kaldı. Sol çaprazda şutunuda çıkartan Mounie'ye Ersin Destanoğlu gol izni vermedi. Pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kalktı.

55' Alanyaspor ikinci yarıda şu ana dek topa daha fazla hakim olan taraf konumunda.

51' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu El Bila Toure vuruşunu yaptı. Defansa da çarpan top kornere çıktı.

51' Alanyaspor ikinci yarıda vıtes arttırmak istiyor.

49' Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Maestro rakibinden kurtularak ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına ykın yerden Ruan'ın kaleyi yokladığı şutta top önce Emirhan'a çarptı, ardından Ersin'de kaldı.

48' Alanyaspor'da Hwang'ın sağ çaprazdan şutu kalenin hemen yanından auta çıktı.

47' Beşiktaş atağında Orkun Kökçü topu El Bilal Toure'ye bıraktı. El Bilal Toure'nin sol taraftan vuruşu kaleci Ertuğrul için kolay bir top oldu.

46' Alanyaspor'da ikinci yarı Güven Yalçın'ın yerine Mounie oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşu ile başladı.

45' İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Alanyaspor

45' İlk yarının sonuna 1 dakika daha eklendi.

44' Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Hwang topu gerideki Hadergjonaj'a çevirdi. Hadergjonaj'ın şutunu Ersin Destanoğlu direk dibinde topu kornere çeldi.

43' Beşiktaş kendi yarı alanında pas yapıyor.

40' Alanyaspor ilk yarı bitmeden gol bulmak için baskı kurdu.

38' KAÇTI! Beşiktaş'ın etkili geldiği atakta Orkun Kökçü topu Olaitan'a verdi. Defansta boşluk bulmak için topu süren Olaitan, vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

36' Organize gelişen Alanyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşan İbrahim kaleyi yokladı. Bu pozisyonda kaleci Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı.

34' Hyeon gyu Oh, Olaitan'ın pasında sol çaprazda kaleyi yokladı. Fatih'e çarpan top kornere çıktı.

32' KAÇTI! Beşiktaş atağında Cerny sol tarafta pasını Olaitan'a aktardı. Ceza sahası içine doğru ortasını yapan Olaitan'ın pasında Oh yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Top uzak direğin hemen yanından dışarıya çıktı.

31' Yine sol kanattan Hadergjonaj'ın ortasını son anda Agbadou araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

29' Orkun'un ara pasında defans arkasına sarkan Oh'dan önce kaleci Ertuğrul kalesini terk etti ve topu uzaklaştırdı. Sonrasında bu pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

28' Seri paslarla defansta boşluk bulmaya çalışan Beşiktaş'ta son olarak Cerny sol kanatta topu kontrol edemedi ve top taca çıktı.

25' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oh topu Orkun'a, Orkun Olaitan'a, Olaitan'da Rıdvan'a gönderdi. Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarıya çıktı.

24' Alanyaspor, Beşiktaş'ın golünü en hızlı şekilde cevap vermek için baskı kurmaya çalışıyor.

22' Agbadou'nun pasında topu iyi kontrol eden El Bilal Toure, topu ayağından açınca top Ertuğrul'da kaldı.

22' Beşiktaş ikinci golü bulmak için baskısını arttırdı.

19' El Bilal Toure'nin golünü; 23 Nisan dolayısı ile küçük bir taraftar anons etti.

17' GOL Beşiktaş 1-0 Alanyaspor / El Bilal Toure

17' Seri paslaşmalar ile gelen Beşiktaş'ta Oh'un pasında Cerny topla buluştu. Cerny'ninde Murillo'ya aktardığı topu Murillo ceza sahası içine servis etti. El Bilal Toure'nin sert şutunda Ertuğrul'un müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu.

16' Güven'in pası ile sol tarafta topla buluşan İbrahim Kaya'Nın ortasını Agbadou kesti. Beşiktaş atağı seyredeceğiz.

12' Alanyaspor atağında Maestro'nun pasıyla sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj topu soluna çekti ve ortasını yaptı. Bu topa Murillo kafası ile karşıladı.

11' Kullanılan kornerde Ümit'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

10' Alanyaspor'da Hadergjonaj'ın sağ taraftan içeriye çevirdiği topa son anda Emirhan araya girdi ve topu kornere attı.

9' Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Ruan'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Hwang, tam kaleyi yoklamak üzere iken Emirhan araya girdi.

8' Alanyaspor'da Hwang'ın sağ kanattan içeriye kestiği ortayı son anda Agbadou ayağını soktu ve topun Güven Yalçın'a geçmesini engelledi.

6' Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin indirdiği topa Hyeon Gyu Oh çok uzaklardan kaleyi yokladı ancak çerçeveyi tutturamadı.

4' Mücadele iki takım içinde yüksek tempo ile başladı.

3' Alanyaspor'da Janvier'in kullandığı serbest vuruşu defansta El Bilal Toure uzaklaştırdı.

2' Beşiktaş ayağa seri paslaşmalarla maça başladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Maça Alanyaspor başladı.