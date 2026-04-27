Galatasaray’ın derbi galibiyeti sonrası Antalya’da başlayan kutlamalar sırasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

KUTLAMALAR SOKAĞA TAŞTI

Galatasaray derbi galibiyeti Antalya kutlamaları kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Özellikle Işıklar Caddesi ve Kültür Mahallesi’ndeki 3805 Sokak çevresinde toplanan taraftarlar, tezahüratlar ve konvoylarla galibiyeti kutladı.

TARAFTARLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Kutlamalar sırasında farklı takım taraftarlarının aynı noktada toplanmasıyla birlikte zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. Gece ilerledikçe bu tartışmalardan biri kısa sürede büyüdü ve fiziksel kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI SALDIRI: 1 YARALI

Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. isimli genç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

FORMASINI SALLAYARAK AMBULANSA BİNDİ

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı. Çevredekilerin verdiği formasını sallayarak ambulansa binmesi dikkat çekti. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.