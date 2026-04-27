ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bölgenin gelişimi adına yeni bilimsel çalışmalar yaparken diğer yandan kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yeni projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi (TURAM) koordinasyonunda “Dijital Göçebe Turizmi Çalıştayı” düzenlenecek. 27 Nisan 2026 Pazartesi (bugün) günü saat 09.00’da Beach Club Doğanay Otel’de gerçekleştirilecek olan “Dijital Göçebe Turizmi Çalıştayı” Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, ALTAV, ALTSO, ALTİD, TÜRSAB ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilecek. Turizmde yeni açılımlar üretmeyi hedefleyen çalıştayda, özellikle sezon dışı olarak nitelendirilen Kasım-Mart döneminde destinasyonun hareketliliğini artıracak alternatif turizm modelleri ele alınacak. Dünya genelinde hızla yükselen ve yüksek katma değer sağlayan dijital göçebe turizmi, çalıştayın ana odak noktası olacak. Program kapsamında altyapı olanakları, konaklama imkanları, yaşam kalitesi, dijital altyapı ve destinasyon pazarlaması gibi başlıklarda kapsamlı değerlendirmeler yapılacak ve somut öneriler geliştirilecek. Akademi, kamu ve sektör temsilcilerinin ortak aklıyla şekillenecek çalıştay çıktılarının, ilgili kurumlarla birlikte değerlendirilerek T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşılması ve Alanya’nın bu alandaki yol haritasına katkı sunması hedefleniyor. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, çalıştayın Alanya’nın turizm vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirterek “Alanya’nın dört mevsim yaşayan bir destinasyon haline gelmesi adına atılan bu değerli adımın, turizmde sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı. 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 09.00’da Beach Club Doğanay Otel’de gerçekleştirilecek olan “Dijital Göçebe Turizmi Çalıştayı”na tüm paydaşlar davet edildi.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN