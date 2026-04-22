23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümü, bu yıl da Alanya'da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kutlama programı Alanya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlandı. Kutlamalar bugün sabah saat 08.00'de başlayacak ve gece 24.00’e kadar sürecek. Resmi kurumlar Türk bayrakları ile donatıldı, şehrin dört bir yanı bayram havasına büründü. Günün ilk etkinliği, saat 09.00’da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın sunacağı çelenk, öğrenciler eşliğinde anıta yerleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilecek.

COŞKULU TÖREN MİLLİ EGEMENLİK STADYUMU’NDA

Kutlamaların merkezi ise saat 09.45’te başlayacak olan Milli Egemenlik Stadyumu olacak. Burada gerçekleştirilecek resmi törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yanı sıra, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, müzik dinletileri, dans ve halk oyunları gösterileri sunulacak. Ayrıca Alanya genelinde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Havanın yağışlı olması durumunda kutlamalar saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. (Şerife ÇOBAN)

