30 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye 210 milyon 968 bin 85 TL olarak açıklandı. Şanslı numaralar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Milli Piyango Online'ın düzenlediği 30 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiye tutarının 210.968.085 TL olduğu çekilişte, milyonlarca vatandaş sonuçları büyük bir heyecanla takip etti.

Kazandıran numaralar

30 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde açıklandı:

1 - 25 - 28 - 41 - 55 - 56

Büyük ikramiye 210 milyon TL'yi geçti

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 210 milyon 968 bin 85 TL olarak belirlendi. İkramiyenin devredip devretmediği ya da kaç talihliye isabet ettiğiyle ilgili detayların Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında paylaşılması bekleniyor.

Sonuçlar nereden sorgulanır?

Vatandaşlar, Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabiliyor. Ayrıca kuponlara isabet eden ikramiye tutarları ve tüm kategori sonuçları da resmi sistem üzerinden görüntülenebiliyor.