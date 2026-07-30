İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda Cem Küçük'ün aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, gözaltı işleminin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiği kaydedildi.