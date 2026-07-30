Alanya'nın Karakocalı Mahallesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Ak Mezarlık yanındaki Şıhköylüler küme evler sokak çevresinde başladı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale etti.

BİR EV VE ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Yangında bir ev ile bir aracın yandığı öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni ile zararın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ALANYA'DA ÜÇÜNCÜ GÜN

Karakocalı'daki yangın, Alanya'nın günlerdir birden fazla noktada alevlerle mücadele ettiği bir döneme denk geldi.

Sapadere Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgârın etkisiyle Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine sıçramış, üç mahallede toplam 45 konut tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Sahada 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç ve 130 ekiple birlikte 325 personel görev yapıyor.

Bu sabah ise Mahmutlar Cezaevi'nin üst tarafında alevler görüldü.

YEŞİLÖZ'DE 17 HEKTAR ETKİLENDİ

28 Temmuz'da Yeşilöz Mahallesi'nde çıkan ve rüzgârın etkisiyle tarım arazisine yayılan yangın da havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında 3 hektar ormanlık alan ile sera, muz ve avokado bahçelerinden oluşan 14 hektar tarım arazisi zarar gördü. Toplam etkilenen alan 17 hektarı buldu.

Yeşilöz Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldız, yangının sabah saatlerinde başladığını, can kaybı yaşanmadığını ve ekiplerin çalışmasıyla alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.

BAKANLIKTAN SMS UYARISI

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün saat 10.06'da vatandaşlara toplu SMS göndererek bulunulan alanda orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu bildirdi.

Mesajda açık alanda ateş yakılmaması, yangına yol açabilecek davranışlardan kaçınılması ve en küçük duman ya da alev belirtisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması istendi.

RÜZGÂR HAMLELERİ 80 KİLOMETREYİ BULDU

Bölgedeki yangınların hızla büyümesinde rüzgâr belirleyici oldu. Gece boyunca saatte 50 kilometre hızla esen rüzgârın hamlelerinin zaman zaman 80 kilometreye ulaştığı bildirildi.