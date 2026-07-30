UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Başakşehir, Finlandiya'nın Inter Turku ekibine konuk oldu. Veritas Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcimiz, tur için sahaya çıksa da rakibi karşısında etkili bir performans sergileyemedi.
Belçika Futbol Federasyonu'ndan Nathan Verboomen'in yönettiği karşılaşmada yardımcılıklarını Mathias Hillaert ile Maarten Toeback yaptı.
Inter Turku erken üstünlüğü yakaladı
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 18. dakikasında Jasse Tuominen'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı avantajlı tamamladı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Finlandiya temsilcisi, 47. dakikada Clinton Jephta'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda Başakşehir'in skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince mücadele Inter Turku'nun 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Konferans Ligi defteri kapandı
İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalan Başakşehir, rövanşta aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından toplam skorda rakibine üstünlük sağlayamayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda etti.
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa hedefini erken noktalarken yoluna tamamen Süper Lig ve Türkiye Kupası mücadeleleriyle devam edecek.