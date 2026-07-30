ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), teknoloji ve bilim odaklı vizyonunu ulusal ve uluslararası ölçekteki başarılarıyla taçlandırmaya devam ediyor. ALKÜ çatısı altında farklı disiplinleri bir araya getiren Zeronetech Takımı, kendi tasarladıkları otonom insansız deniz aracı “Kılıç & Arslan” ile TEKNOFEST 2026 İnsansız Deniz Aracı Yarışması’nda finale kalma başarısı gösterdi. Türkiye'deki bu büyük başarının yanı sıra takım, vizyonunu küresel ölçeğe taşıyarak Norveç’te düzenlenen ve dünyanın önde gelen otonom deniz aracı organizasyonlarından biri olan “Njord - The Autonomous Ship Challenge 2026” Yarışması’na da katılım hakkı kazanarak çifte başarıya imza attı. Geçtiğimiz dönemde TEKNOFEST 2025’te En İyi Tasarım Ödülü ve Türkiye 4’üncülüğü elde eden Zeronetech Takımı, ABD’de düzenlenen RoboBoat 2026 Yarışması’nda da çeyrek finale kadar yükselerek istikrarlı yükselişini sürdürmüştü.

FARKLI ÜNİVERSİTELER VE DİSİPLİNLER TEK BİR VİZYONDA BULUŞTU

Disiplinler arası ve kurumlar arası örnek bir iş birliğine imza atan Zeronetech Takımı, geniş kadrosuyla dikkat çekiyor. Ekibin kadrosunda; ALKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Mustafa Görgülü, Buse Demirci ve İlayda Aydın; ALKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Aliihsan Kerem Kahya, Fatma Sıla Kaplan, Kaya Furkan İpekçi, Sude Perçin ve Yahya Murat Turgut; ALKÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden Murat Uysal, Enes Kayhan ve Bengisu Uysal; Akdeniz Üniversitesinden Ozan Eğe; Alanya Üniversitesinden Hasan Demirci ve Samsun Üniversitesinden Seher Emir yer alıyor.

ZORLU ELEME AŞAMALARINI BAŞARIYLA GEÇTİLER

Teknik yeterlilik değerlendirmeleri, kritik tasarım raporu ve video mülakat gibi zorlu aşamaları birer birer geride bırakan Zeronetech Takımı; “Kılıç & Arslan” adını verdikleri araçla su üstünde otonom seyir, görev icrası ve zorlu çevre koşullarına uyum performansıyla jüriden tam not aldı. Aylar süren yoğun mühendislik maratonu, ekibi hem Türkiye’nin dev teknoloji festivalinde finale taşıdı hem de Norveç'teki uluslararası arenanın kapılarını araladı.

DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Elde edilen bu önemli başarıların ardından Zeronetech Takımı üyeleri; süreç boyunca kendilerine destek olan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz’e ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Topçu’ya teşekkürlerini sundu. Zeronetech Takımı, hem TEKNOFEST 2026 finallerinde ALKÜ’yü zirveye taşımak hem de Norveç'te ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KILIÇ & ARSLAN, SELÇUKLU’NUN İZİNDE

Zeronetech Takımı, geliştirdiği otonom insansız deniz aracına yalnızca teknik bir kimlik değil, tarihî bir anlam da yükledi. ALKÜ'nün adını taşıdığı Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın denizcilik vizyonundan ilham alan ekip, Akdeniz’deki hâkimiyeti ve güçlü devlet anlayışıyla tarihe iz bırakan Selçuklu mirasını geleceğin teknolojisiyle buluşturdu. Bu anlayış doğrultusunda otonom deniz aracına “Kılıç” hava aracına “Arslan” adı verildi. Takım Kaptanı Mustafa Görgülü, takımın isminin de teknolojik altyapıyı simgelediğini belirterek, “Zeronetech ismini, yazılımın temelini oluşturan sıfır ve bir (zero-one) kodlama sisteminden ilham alarak belirledik. Bu isim hem teknolojiyi hem de mühendislik bakış açımızı yansıtıyor. Araçlarımıza ise denizlerde güçlü bir vizyon ortaya koyan Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’tan ve Selçuklu’nun güç ile cesareti simgeleyen mirasından esinlenerek ‘Kılıç & Arslan’ adını verdik. Geliştirdiğimiz araç her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Takımımız ve üniversitemiz adına büyük bir gurur yaşıyoruz.” dedi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: GURUR DUYUYORUZ

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Zeronetech Takımı’nın başarısını büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirtti. ALKÜ’nün teknoloji alanında son yıllarda yaptığı atılımları ve başarıları hatırlatan Rektör Türkdoğan, “Üniversitemiz son yıllarda katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ödüller ve başarılarla dönüyor. ALKÜ olarak geleceğimiz olan gençlerimizin başarılarına destek vermek onlara öncülük etmek büyük bir gururdur. Bundan sonraki dönemlerde de Alanya Teknokent AŞ ve Alanya TEKMER sayesinde teknolojik ve girişimcilik alanında yeni başarılara imza atılacağını temenni ediyorum. Bizleri başarılarıyla her alanda gururlandıran Zeronetech Takımı ve hocalarımızı yürekten tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN