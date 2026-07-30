Alanya gece hayatının gözde eğlence merkezlerinden Club Summer Garden, geçtiğimiz günlerde Kosovalı DJ Gimi-O'nun sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

2026 YAZ sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri olan DJ Gimi-O, enerjisi yüksek performansı ve Kosova Albanian Mix tarzındaki setleriyle gece boyunca eğlencenin temposunu zirvede tuttu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, kulüp adeta dolup taşarken, katılımcılar sabahın ilk saatlerine kadar müziğin ritmine eşlik etti.

Elektronik müzik ile Balkan ezgilerini harmanlayan kendine özgü tarzıyla beğeni toplayan başarılı DJ, çaldığı parçalar ve sahne enerjisiyle Summer Garden misafirlerinden tam not aldı. Işık şovları ve görsel efektlerle desteklenen performans, geceye katılanlara adrenalin dolu anlar yaşattı.

28 AĞUSTOS'TA YENİDEN ALANYA'DA

Club Summer Garden, DJ Gimi-O hayranlarına bir kez daha buluşma fırsatı sunacak. Başarılı DJ'in, mekanın 2026 yaz sezonu sahne takvimi kapsamında 28 Ağustos Cuma günü yeniden Alanya'da sahne alacağı duyuruldu. Yaz sezonunun en iddialı gecelerinden biri olması beklenen organizasyonda, yine yüksek tempolu bir performansın müzikseverlerle buluşması bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)