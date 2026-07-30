Turizmin başkenti Alanya’da akıllara durgunluk veren bir trafik krizi patlak verdi. Üzerlerinde konteyner evler taşıyan iki ayrı kamyon, aynı anda tünelden geçmeye kalkışınca olanlar oldu. Genişlikleri hesap edilemeyen ağır vasıtalar, tünelin giriş noktasına adeta bir duvar gibi sıkışıp kaldı. İki aracın tünel ağzını tamamen kapatması, ilçenin en kritik geçiş noktasında ulaşımı felç etti.

KAVURUCU SICAKTA KİLOMETRELERCE KUYRUK

Tünel girişinin kapanmasıyla birlikte trafik saniyeler içinde durma noktasına geldi. Bölgede etkili olan bunaltıcı sıcak havaya rağmen, araçları içinde beklemek zorunda kalan sürücüler ve yolcular büyük bir mağduriyet yaşadı. Duruma hızla müdahale etmek isteyen çevredeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla sıkışan araçları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti ancak devasa ağırlıktaki kamyonlar yerinden kıpırdamadı.

SÜRÜCÜLER ÇARESİZ KALDI

Yolun uzun süre ulaşıma kapalı kalması, Alanya trafiğinde benzerine az rastlanır bir kaosa dönüştü. Tıkanıklığın çözülememesi üzerine sinirler gerildi. Tünel yönünde mahsur kalan ve saatlerce beklemekten bitkin düşen çok sayıda sürücü, çareyi kendi şeritlerinde tehlikeli U dönüşleri yaparak geri dönmekte buldu. Olası kazalara davetiye çıkaran bu anlar, krizin boyutunu ve tünel güzergahındaki güvenlik risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.