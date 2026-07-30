Alanya'da Mahmutlar Cezaevi'nin üst tarafında yangın çıktı. Bölgeden gelen görüntülerde alevlerin muz bahçeleri ve makilik alan boyunca bir hat halinde ilerlediği görülüyor.

Bölge sakinlerinin aktardığına göre gece boyunca süren yangında alevler Tosmur yönüne kadar ilerledi. Yangının başlangıç saati, büyüklüğü ve bölgeye sevk edilen ekiplere ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ALANYASPOR TESİSLERİ İÇİN AYRILAN BÖLGE

Yangının çıktığı alan, Alanyaspor'un yıllardır bekleyen tesis projesi için gündeme gelen bölgede bulunuyor. Mahmutlar'da kulübe tahsis edilen yaklaşık 123 hektarlık alanda ana bina, yardımcı tesis binası ve 3 antrenman sahası planlanmıştı.

Projenin temeli dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde atılmış, ancak sonraki dönemde inşaatta ilerleme kaydedilmemişti. Tesislerin geleceği halen belirsizliğini koruyor.

ALANYA'DA ÜÇÜNCÜ GÜN

Alanya, son iki günde birden fazla yangınla karşılaştı. 28 Temmuz'da Yeşilöz'de çıkan yangın seraları ve ormanlık alanı etkiledi. 29 Temmuz'da ise Karapınar bölgesindeki Gödre yaylasında yangın çıktı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 28 Temmuz tarihli açıklamasında, iki günlük dönemde bölge genelinde 12 yangın kayda geçtiği bildirilmişti.

ANTALYA GENELİNDE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Antalya'da halen birden fazla noktada müdahale devam ediyor.

Kaş ilçesinin Üzümlü Mahallesi'ndeki orman yangınında mücadele üçüncü güne girdi. Sarp, eğimli ve kayalık arazide 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 ilk müdahale aracıyla birlikte 155 teknik personel ve orman yangını işçisi görev yapıyor. Yangının enerjisinin önemli ölçüde düştüğü, görünür alevin kalmadığı bildirildi. Ancak yeni rüzgâr atakları riski nedeniyle tam kontrol ilan edilmedi.

Kumluca'nın Yazır Mahallesi'nde 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında başlayan ve Olympos yönüne ilerleyen yangında ise rüzgâr hızının saatte 50 kilometreye ulaşması alevlerin hızla yayılmasına yol açtı. İki ev boşaltıldı, Kemer ile Kumluca arasındaki D400 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var" ifadelerini kullanmıştı. İlçede artan risk nedeniyle ormanlık alanlara giriş 4 gün süreyle yasaklandı.

DUMAN GÖRENLER 112'YE BİLDİRMELİ

Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşların yangın riskine karşı duyarlı olmasını isteyerek, herhangi bir duman ya da yangın belirtisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.