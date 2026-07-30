Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine de sıçrarken Mahmutlar ve Tosmur gibi merkez mahallelere de sıçradı. Toplam 45 konut tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

ÜÇ MAHALLEDE 45 KONUT BOŞALTILDI

Yangın, dün öğleden sonra saat 16.00 sıralarında Sapadere Mahallesi'nde başladı. Rüzgârın etkisiyle ilerleyen alevler önce Fakırcalı, ardından Beldibi mahallesine ulaştı.

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle tahliye kararı alındı. İlk belirlemelere göre üç mahallede 45 konut boşaltıldı. Ekipler alevlerin evlere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

RÜZGÂR HIZI 80 KİLOMETREYİ BULDU

Yangının bu kadar hızlı büyümesindeki temel etken rüzgâr oldu. Gece boyunca saatte 50 kilometre hızla esen rüzgârın hamlelerinin zaman zaman 80 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Rüzgârın yön değiştirmesi, alevlerin farklı noktalara yayılmasına yol açtı ve söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Yangının çıktığı bölgede 8-9 yaşındaki genç çam ormanlarının bulunması da yayılmayı hızlandırdı.

Yangının başladığı noktadan ulaştığı en uzak noktaya kadar yaklaşık 20-25 kilometrelik bir alan etkilendi.

KAYMAKAM ÖZTÜRK: "YOĞUN BİR MÜCADELE VERİLİYOR"

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Öztürk, "Sapadere Mahallemizde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale etmek üzere tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Şu an sahada alevlerin önünü kesmek için 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip, 325 personel ile yoğun bir mücadele veriliyor.Bölgemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edilmiştir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak adına, tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde var gücümüzle mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

2 UÇAK, 2 HELİKOPTER, 325 PERSONEL

Bölgede Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, İHH ve belediye ekipleri aralıksız görev yapıyor.

Sahada 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç ve 130 ekiple birlikte 325 personel alevlerin önünü kesmek için mücadele ediyor. Komşu illerden de ekip desteği sağlandı.

Karanlığın çökmesiyle havadan müdahale durduruldu, kara ekipleri gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Gün ışığıyla birlikte uçak ve helikopterler yeniden havalandı.

ALEVLER 25 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDI

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yangının başladığı bölgedeki genç kızılçam ormanlarının kısa sürede geniş bir alana yayıldığını belirterek, "Saat 16.00 sularında Sapadere Mahallesi'nde başlayan yangın, 2017 yılında büyük yangının yaşandığı bölgede yeniden etkili oldu. Yaklaşık 8-9 yaşındaki genç kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda ciddi bir yangınla karşı karşıyayız. Tüm ekipler yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı nokta ile ulaştığı son nokta arasında yaklaşık 20-25 kilometrelik bir alan oluştu" dedi.

Meteoroloji verilerine göre bölgede rüzgarın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşmasının beklendiğini ifade eden Göktepe, "Gece boyunca ortalama 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle mücadele zorlaşıyor. Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalarına ara verdi. Şu anda öncelikli hedefimiz yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek ve can kaybının yaşanmamasını sağlamak. Tarımsal üretim alanlarında şu ana kadar önemli bir zarar bulunmuyor. Ancak ekipler hem üretim alanlarını hem de yerleşim yerlerini korumak için sabaha kadar çalışmalarını sürdürecek. Ülkemizin farklı bölgelerinde de yangınlar var. Meteorolojik verilere göre yangın riskini artıran hava durumları birkaç gün daha devam edecek. İnşallah daha büyük bir zarar oluşmadan tüm yangınlar kontrol altına alınır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

MAHMUTLAR YÖNÜNDE YENİ CEPHE

Bu sabah Mahmutlar Cezaevi'nin üst tarafında da alevler görüldü. Bölgeden gelen görüntülerde ateşin muz bahçeleri ve makilik alan boyunca bir hat halinde ilerlediği görülüyor. Bölge sakinleri, gece boyunca alevlerin Tosmur yönüne kadar ilerlediğini aktardı.

ANTALYA GENELİNDE ÜÇÜNCÜ GÜN

Antalya'da yangınlarla mücadele üçüncü güne girdi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 28 Temmuz tarihli açıklamasında, iki günlük dönemde bölge genelinde 12 yangın kayda geçtiği bildirilmişti.

Kaş ilçesinin Üzümlü Mahallesi'ndeki yangında 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 ilk müdahale aracıyla birlikte 155 teknik personel ve orman yangını işçisi görev yapıyor. Yangının enerjisinin düştüğü, görünür alevin kalmadığı bildirildi; ancak yeni rüzgâr atakları riski nedeniyle tam kontrol ilan edilmedi.

Kumluca'nın Yazır Mahallesi'nde Olympos yönüne ilerleyen yangında iki ev boşaltılmış, Kemer ile Kumluca arasındaki D400 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı. İlçede ormanlık alanlara giriş 4 gün süreyle yasaklandı.

DUMAN GÖRENLER 112'YE BİLDİRMELİ

Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşların yangın riskine karşı duyarlı olmasını isteyerek, herhangi bir duman ya da yangın belirtisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.