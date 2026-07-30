Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve İngiltere'nin geniş kapsamlı Biobank veritabanından yararlanılan çalışmada yaklaşık 65 bin kişinin sağlık ve beslenme verileri incelendi. Araştırmada, İngiltere'de geçmişte uygulanan şeker kısıtlamasının sona ermesinin ardından toplumdaki beslenme alışkanlıklarında yaşanan değişimlerin uzun vadeli etkileri değerlendirildi.

Bunama riski yüzde 23 daha düşük

Araştırma sonuçlarına göre, yaşamın ilk iki yılında şeker tüketiminin sınırlandırıldığı dönemde büyüyen bireylerde bunama görülme oranının yüzde 23 daha düşük olduğu tespit edildi. Ayrıca bu kişilerde bunama tanısının ortalama iki buçuk yıl daha geç konulduğu belirlendi.

Uzmanlar, bu bulgunun erken yaşta uygulanan sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yalnızca çocukluk dönemini değil, ileri yaşlardaki beyin sağlığını da etkileyebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Beyin gelişiminde kritik dönem

Araştırmacılar, yaşamın ilk iki yılının beyin gelişimi açısından en kritik dönemlerden biri olduğuna dikkat çekerek, bu süreçte aşırı şeker tüketiminin ilerleyen yıllarda olumsuz sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Çalışmanın araştırmacılarından Jiazhen Zheng, "Bulgularımız, yaşamın en erken dönemlerinde şeker tüketimini sınırlamanın beyin sağlığı açısından uzun süre devam eden faydalar sağlayabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlardan dengeli beslenme uyarısı

Uzmanlar, çocukların tamamen şekersiz beslenmesinden ziyade, ilave şeker tüketiminin mümkün olduğunca sınırlandırılmasının sağlıklı büyüme ve gelişim açısından önemli olduğunu belirtiyor. Dengeli beslenme alışkanlıklarının erken yaşlarda kazandırılmasının, kalp-damar hastalıklarından diyabete kadar birçok sağlık sorununun yanı sıra beyin sağlığının korunmasına da katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Araştırmanın sonuçları, nöroloji alanının saygın bilimsel yayınlarından Neurology dergisinde yayımlandı.