Bosna Hersekli sanatçı ve sosyal medya fenomeni Vuya Sine, Alanya’da ev sahibi olmasına rağmen uzun süreli ikamet alamadığını söyleyerek yeni düzenleme beklentisini dile getirdi.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi, son yıllarda yabancı yatırımcıların en yoğun ilgi gösterdiği bölgeler arasında yer almaya devam ediyor. Bölgeden geçtiğimiz yıl daire satın alan Bosna Hersekli müzik prodüktörü, tiktoker ve blog yazarı Vuya Sine, Alanya’da kalıcı yaşamak istediğini ancak ikamet süreci nedeniyle zorluk yaşadığını açıkladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla özellikle Balkan ülkelerinde geniş bir kitleye ulaşan Vuya Sine, Mahmutlar için “dünyanın en güzel yerlerinden biri” ifadelerini kullanırken, yabancı mülk sahiplerinin yaşadığı oturum süresi sorununa dikkat çekti.

“DAİREMİZ VAR AMA KALAMIYORUZ”

Alanya’da uzun yıllar yaşamak istediğini söyleyen Vuya Sine, mevcut uygulamaların kendileri açısından yeterli olmadığını belirtti. Ünlü fenomen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatım boyunca burada yaşamak istiyorum. Geçen yıl Mahmutlar’dan bir daire satın aldım. Ancak mevcut şartlarda ev sahibi olmamıza rağmen sadece 3 aylık bir süre kalabiliyoruz. Umarım Türk hükümeti bu yıl bizler gibi burayı seven ve yatırım yapan yabancılar için yeni bir fırsat sunar.”

ALANYA’DA YABANCI İKAMETİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Özellikle Alanya, Antalya ve Mahmutlar’da yabancı ikamet izni sorunu, son iki yılda sık sık gündeme geliyor. Nüfus yoğunluğu nedeniyle bazı mahallelerde ikamet başvurularına sınırlama uygulanırken, bölgede ev satın alan birçok yabancı yatırımcı daha uzun süreli oturum hakkı talep ediyor.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri ise ikamet kısıtlamalarının bazı yabancı yatırımcıları farklı ülkelere yönlendirdiğini savunuyor. Özellikle Rusya, Ukrayna, Almanya ve Balkan ülkelerinden gelen yatırımcıların Alanya’ya ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.

MAHMUTLAR YABANCILARIN GÖZDESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Denize yakın konumu, yılın büyük bölümünde güneşli havası ve sosyal yaşam imkanları nedeniyle Mahmutlar’da yabancılara konut satışı son yıllarda dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bölgede çok sayıda yabancı vatandaş yılın önemli bölümünü geçirirken, oturum izinleriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.