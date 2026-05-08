Alanya’da faaliyet gösteren Suna Han Sebze Meyve Gıda ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket yetkilisi Suna Avcu Tellioğlu hakkında yürütülen konkordato dosyasında yeni bir sürece girildi. Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda şirket ve şirket yetkilisi için 1 yıllık kesin mühlet uygulanırken, konkordato komiserliği alacaklılara resmi çağrıda bulundu.

KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİ

Mahkemenin 2025/1205 esas sayılı dosyası kapsamında aldığı karara göre, 5 Ocak 2026 tarihinde konkordato sürecinin devamına karar verildi. İcra ve İflas Kanunu’nun 289’uncu maddesi kapsamında görevlendirilen konkordato komiserleri ise şu isimlerden oluştu:

• YMM ve Bağımsız Denetçi Sabiha Kılıçoğlu

• Avukat Merve Çetin

• Ziraat Mühendisi Ali Ülvi Büyüksoy

Komiser heyeti tarafından yayımlanan ilanla birlikte, şirketten veya şirket yetkilisinden alacağı bulunan kişi ve kurumlara resmi bildirim yapıldı.

ALACAKLILARA 15 GÜNLÜK SÜRE

Yapılan duyuruda, alacaklıların alacaklarını gösteren belgelerle birlikte 15 gün içerisinde konkordato komiserliğine başvurması gerektiği belirtildi. Başvuruların Manavgat’taki komiserlik adresine şahsen, avukat aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabileceği ifade edildi.

Komiserlik tarafından özellikle şu belgelerin eksiksiz şekilde sunulması istendi:

• Fatura

• Çek ve senet

• Sözleşmeler

• İrsaliye belgeleri

• Mutabakat mektupları

Belgelerin aslı ya da onaylı örneklerinin teslim edilmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

DÖVİZ VE FAİZ DETAYI İSTENDİ

İlanda ayrıca, geçici mühlet tarihi olan 3 Ekim 2025 öncesi ve sonrası oluşan alacakların ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği vurgulandı. Döviz cinsinden alacaklarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının hesaplanarak dosyaya eklenmesi talep edildi.

Devam eden dava, icra takibi veya arabuluculuk dosyası bulunan alacaklıların da bu süreçleri ayrıntılı şekilde komiserliğe bildirmesi gerektiği kaydedildi.

“SÜREYİ KAÇIRANLAR KABUL EDİLMEYECEK”

Konkordato komiserliği tarafından yapılan açıklamada, 15 günlük süre içinde başvuru yapmayan ve alacağı şirket bilançosunda kayıtlı olmayan kişilerin konkordato projesi görüşmelerine kabul edilmeyebileceği uyarısı yapıldı.

Ayrıca posta yoluyla gönderilecek evraklarda, postaya veriliş tarihinin değil komiserliğe ulaştığı tarihin esas alınacağı özellikle hatırlatıldı.

