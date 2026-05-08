Alanya’da belediyenin yeni yaptığı kaldırıma izinsiz fayans döşeyen işletme mühürlendi. Olay zabıta ekiplerinin müdahalesiyle ortaya çıktı.

Alanya Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı’nda yürütülen kaldırım yenileme çalışmaları sırasında yaşanan olay, bölgede şaşkınlık yarattı. Belediyenin kısa süre önce tamamladığı yeni kaldırıma bir işletmenin izinsiz şekilde fayans döşediği ortaya çıktı.

ZABITA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki denetim sırasında fark edildi. Belediye ekiplerinin döşediği yeni kaldırım taşlarının üzerine, işletme tarafından farklı renk ve modelde fayans uygulaması yapıldığı görüldü. İhbar ve saha kontrolü sonrası bölgeye gelen Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmayı durdurdu.

Henüz kuruma aşamasında olan fayanslar ekipler gözetiminde söküldü. Kaldırım yeniden belediyenin standart uygulamasına uygun hale getirildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Kamusal alana izinsiz müdahalede bulunduğu gerekçesiyle işletme hakkında tutanak tutuldu. Belediye ekipleri tarafından iş yerinin mühürlendiği öğrenildi. Dosyanın ise nihai karar için belediye encümenine gönderildiği belirtildi.

Özellikle Alanya Atatürk Bulvarı kaldırım çalışmaları kapsamında yapılan uygulamaların belirlenen standartlara uygun yürütüldüğünü vurgulayan yetkililer, ortak kullanım alanlarında izinsiz değişiklik yapılmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kent estetiğinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Özçelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kaldırım düzenleme çalışmaları Alanya’mızın modern görünümü için büyük önem taşıyor. Kamu düzenini korumak hepimizin görevi. Yeni yapılan kaldırımların üzerine izinsiz uygulama yapan işletmeye gerekli müdahale yapılmıştır. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

BENZER İHLALLERE UYARI

Belediye yetkilileri, vatandaşların ve işletmelerin ortak yaşam alanlarına karşı daha dikkatli davranması gerektiğini belirtti. Yetkililer, benzer olaylarda idari yaptırım ve mühürleme işlemlerinin uygulanabileceğini açıkladı.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar da yeni yapılan kaldırımların kısa sürede zarar görmesine tepki gösterdi. Özellikle yaz sezonu öncesinde yürütülen Alanya kaldırım yenileme çalışmaları kapsamında kent merkezinde yoğun bir düzenleme süreci devam ediyor.