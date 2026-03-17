Gazipaşa–Alanya yolunda sabah saatlerinde yaşanan kazada 28 yaşındaki sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 27 yaşındaki yolcunun tedavisi sürüyor.

Antalya’nın Alanya ilçesi sınırlarında, Gazipaşa–Alanya yolu üzerindeki Uğrak Mahallesi İmamlı Kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazası bölgede üzüntü yarattı. Sabah saat 08.00 sıralarında yaşanan kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki muz serasına uçtu.

KAZA UĞRAK MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

İddiaya göre Mustafa Bahadırhan Gidemen’in (28) kullandığı 07 AYG 376 plakalı otomobil, D-400 kara yolu üzerindeki İmamlı Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunan seraya savrularak durabildi.

Kazada sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen ile araçta bulunan A.B.G. (27) ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Mustafa Bahadırhan Gidemen Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne, A.B.G. ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Gidemen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

A.B.G.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

ALANYA’DA BİR SABAH KAZASI DAHA

Gazipaşa–Alanya hattı, özellikle sabah saatlerinde hem işe gidiş hem de ilçe geçişleri nedeniyle yoğun kullanılıyor. Bu yüzden bölgede yaşanan her ağır kaza, sadece aileleri değil yolu her gün kullanan sürücüleri de tedirgin ediyor. Bir anlık direksiyon kaybı... Sonrası ağır bir tabloya dönüşebiliyor.

Uğrak Mahallesi çevresindeki kavşak ve geçiş noktaları, son dönemde sürücüler açısından dikkatle takip edilen alanlar arasında yer alıyor. Yetkililerin soruşturmasıyla birlikte kazanın tam nedeni de netleşecek.