Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (AESOB) 21. Olağan Genel Kurulu, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESKK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldığı genel kurul, sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Adlıhan Dere ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan’ın yarıştığı genel kurulda, oy verme işlemi 17.00’a kadar sürdü.
MEVCUT BAŞKAN DERE GÜVEN TAZELEDİ
Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki seçimleri mevcut Başkan Adlıhan Dere 358 oy alırken, rakibi Mehmet Ali Alkan ise 272 oyda kaldı.
YÖNETİM KURULU
Adlıhan Dere
Bayram Dal
Mehmet Ali Gülaçtı
Hulusi Tırık
Ünver Dağlar
Mesut Kurtoğlu
Selçuk Çınar
Velittin Yenialp
Mehmet Doğan
DENETİM KURULU
Okay Çelik
Ali Çalışkan
Durmuş Ali Akkaya
Mahmut Kemal Perçin
Bülent Kaplan
DİSİPLİN KURULU
Sercan Çobanoğlu
Hüseyin Alataş
Fatih Yenice
Mustafa Aksoy
Harun Önal
Hasan