Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (AESOB) 21. Olağan Genel Kurulu, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESKK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldığı genel kurul, sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Adlıhan Dere ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan’ın yarıştığı genel kurulda, oy verme işlemi 17.00’a kadar sürdü.

MEVCUT BAŞKAN DERE GÜVEN TAZELEDİ

Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki seçimleri mevcut Başkan Adlıhan Dere 358 oy alırken, rakibi Mehmet Ali Alkan ise 272 oyda kaldı.

YÖNETİM KURULU

Adlıhan Dere

Bayram Dal

Mehmet Ali Gülaçtı

Hulusi Tırık

Ünver Dağlar

Mesut Kurtoğlu

Selçuk Çınar

Velittin Yenialp

Mehmet Doğan

DENETİM KURULU

Okay Çelik

Ali Çalışkan

Durmuş Ali Akkaya

Mahmut Kemal Perçin

Bülent Kaplan

DİSİPLİN KURULU

Sercan Çobanoğlu

Hüseyin Alataş

Fatih Yenice

Mustafa Aksoy

Harun Önal

Hasan