Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde evinde fenalaşan 51 yaşındaki Sadık Uras, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin netleşmesi için cenaze Alanya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Alanya’da evinde fenalaşan 51 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybetmesi, Okurcalar Mahallesi’nde üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre Sadık Uras, evinin salonunda aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

OKURCALAR’DA EVİNDE FENALAŞTI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Uras, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İlk anda ne olduğu tam bilinmiyor. Aile açısından da zor bir gün oldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Alanya son dakika ölüm haberi olarak dikkat çeken olayda, ölüm nedenine ilişkin resmi net sonucun adli tıp incelemesinden sonra ortaya çıkması bekleniyor. Şu aşamada kamuoyuna yansıyan bilgiler, Uras’ın evinde fenalaştığı ve hastanede yaşamını yitirdiği yönünde.

Bu tür olaylarda özellikle yakın çevre için süreç yalnızca sağlık boyutuyla kalmıyor; hastane, adli işlem ve defin hazırlığı kısa süre içinde aynı anda yaşanıyor. Alanya’da benzer durumlarda aileler bir yandan acıyı yaşarken bir yandan resmi işlemlerle uğraşmak zorunda kalıyor. Biraz da mesele bu.

MAHALLEDE ÜZÜNTÜ YARATTI

Okurcalar Mahallesi’nde yaşanan olayın ardından yakınları ve çevresi büyük üzüntü yaşadı. Yetkililerin adli tıp sürecinin ardından defin programına ilişkin bilgilendirmenin aile tarafından paylaşılması bekleniyor.

Olayla ilgili resmi süreç sürüyor. Ayrıntılar netleştikçe...