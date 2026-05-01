29 Nisan akşamı Akdeniz'de uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusu tarafından düzenlenen operasyonun ardından alıkonulan Türk gazeteciler sessizliklerini bozdu. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında gerçekleşen müdahale sonrası iletişim cihazlarına el konulan basın mensupları, serbest bırakıldıkları Girit'te bir bölge sakininin telefonunu kullanarak yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Yayımlanan videoda aktarıldığına göre, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu aktivistler ve gazeteciler, sınır dışındaki uluslararası sularda illegal şekilde alıkonulduklarını ifade etti. Basın mensupları, hiçbir hukuki dayanak sunulmadan esir alındıklarını vurguladı.

KONTEYNERLERDE İKİ GÜNLÜK ESARET

İsrail güçlerinin müdahalesi sonrası sivillerin kargo gemilerindeki konteynerlere kapatıldığı öne sürüldü. Paylaşılan kayıtlarda, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu grubun iki gece boyunca yemek ve su verilmeden, havasız ortamlarda tutulduğu aktarıldı. İfadelerde, insanların üst üste istiflendiği ve temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakılarak ağır şartlara maruz kaldığı belirtildi.

ULUSLARARASI HUKUK VE AKDENİZ'DEKİ YANSIMALARI

Olay, 12 farklı ülkeden katılımın olduğu sivil filoya yönelik bir uluslararası hukuk ihlali olarak kayıtlara geçerken, Akdeniz sularında yaşanan bu gerginlik bölge genelinde tepki topladı. Özellikle Doğu Akdeniz ticaret ve turizm rotası üzerinde bulunan Alanya gibi kıyı kentlerindeki kamuoyu da, denizlerdeki sivil seyir güvenliğine yönelik bu tür müdahaleleri yakından takip ediyor.

İletişim hakları ellerinden alınan ve yasa dışı yollarla alıkonulan filodaki diğer sivil aktivistlerin güncel durumu ile tam olarak nerede tutuldukları ise halen belirsizliğini koruyor.