Alanya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve esnaf odalarının temsilcileri, AK Parti Antalya Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'nın da katıldığı buluşmada ilçenin ekonomik beklentileri masaya yatırıldı.

Toplantının ana gündem maddesini, bölge ekonomisinin temel direkleri olan esnaf ve tarım sektörünün yaşadığı güncel zorluklar oluşturdu. Ziraat Odası ve esnaf temsilcileri, sektörlerindeki daralmayı aşmak amacıyla hazırladıkları kapsamlı talepleri doğrudan Çavuşoğlu'na iletme fırsatı buldu.

ESNAF VE ÇİFTÇİNİN BEKLENTİLERİ NELER?

İletilen talepler arasında ticari hayatı doğrudan etkileyecek düzenlemeler dikkat çekiyor. Oda başkanları; sicil affı getirilmesi, vergi düzenlemelerinin yapılması ve işletmelere faizsiz kredi imkanı sağlanması gerektiğini vurguladı. Tarım sektörü için ise çiftçinin kullandığı elektrik ve mazottan vergi alınmaması, matbu harçların düşürülmesi ile sigorta ve Bağ-Kur primleri arasındaki eşitsizliğin giderilmesi talep edildi.

TURİZM VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ DARALMA

Alanya ekonomisinin lokomotifi konumundaki turizm ve konut sektörünün son dönemde içinde bulunduğu açmaz da görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı. Sektördeki yavaşlamanın yerel ekonomiye ve istihdama olası yansımaları değerlendirilirken, temsilciler bu darboğazdan çıkış için merkezi yönetimden yeni adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.

Görüşmenin ardından bir değerlendirme yapan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, ortak akıl ve istişare kültürüne dikkat çekti. Tavlı, şehrin mevcut ihtiyaçlarını, devam eden yatırımları ve planlanan projeleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirterek, Alanya'nın gelişimine katkı sunacak çalışmalar adına verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.