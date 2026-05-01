Konya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından duyurulan "Benim İklimim" adlı kampanya kapsamında, su, elektrik ve doğalgaz tüketimini azaltan vatandaşlar ödüllendirilecek.

Altay'ın açıklamasına göre, bireysel tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesi sürdürülebilir bir gelecek için kritik önem taşıyor. Küçük çaplı tasarruf adımlarının toplumsal ölçekte büyük bir etki yaratacağı vurgulanıyor. Projeye katılım sağlayan haneler, elde ettikleri tasarruf oranlarına göre puan toplayacak.

3 AİLEYE TOGG HEDİYESİ

Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde başlatılan kampanya sonucunda yapılacak çekilişle, en başarılı üç aileye yerli otomobil Togg hediye edilecek. Kampanyaya dahil olmak isteyen bölge halkı, başvurularını "benimiklimim.konya.bel.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

ALANYA İÇİN ÖRNEK OLABİLİR Mİ

Turizm sezonunda nüfusu ve buna bağlı olarak su, elektrik tüketimi hızla artan Alanya'da, benzer çevre dostu projelerin uygulanabilirliği kamuoyunun ilgisini çekiyor. Konya'da hayata geçirilen bu teşvik edici modelin, yüksek enerji tüketimine sahip kıyı bölgelerinde de sürdürülebilirlik açısından yerel yönetimlere ilham verebileceği değerlendiriliyor.

İklim kriziyle yerel düzeyde mücadelenin önem kazandığı bu dönemde, vatandaşları doğrudan sürece dahil eden ödüllü kampanyaların farklı şehirlere de yayılması bekleniyor.