Alanya Kleopatra Plajı'nda yer alan Occo Beach İşletmeyi devralan Bünyamin Kenger’in ihale sonrası yapay zeka ile hazırladığı gerçek dışı video pazarlama taktiği ve sahtecilik olarak yorumlandı.

Videoda yer alan bazı alanların gerçekte bulunmadığı, özellikle belediyeye ait misafirhanenin işletmeye dahilmiş gibi gösterildiği ve olmayan unsurların varmış gibi sunulduğu öne sürüldü.

YAPAY ZEKA VİDEOSU TARTIŞMA YARATTI

Paylaşılan görüntülerde, tesisin mevcut yapısından farklı detayların yer aldığı açıkça görülüyor. Görüntülerde yer alan bazı alanların gerçekte bulunmadığı ve bunun yapay zeka destekli içerik üretimiyle oluşturulduğu biliniyor.

MİSAFİRHANE VE HAVUZ İDDİASI

İddialara göre, videoda arka planda yer alan belediye misafirhanesi butik otel gibi gösterildi. Ancak bu alanın ihaleye dahil olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ayrıca görüntülerde yer alan bazı havuz alanlarının gerçekte olmadığı ve bu detayların alıcıları cezbetmek amacıyla eklendiği de öne sürülüyor.

“PAZARLAMA TAKTİĞİ” YORUMLARI

Kenger’in paylaştığı içeriklerin, “tanıtım ve pazarlama amacıyla hazırlanmış olabilir” şeklinde değerlendirmeler de yapılıyor.

TİCARET KANUNU NE DİYOR?

Hukukçular, söz konusu tanıtım içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı yönündeki iddiaların doğru olması halinde, bu durum yalnızca bir “pazarlama tercihi” olarak değerlendirilemeyecek; Aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu kapsamında “haksız rekabet” teşkil edebilir dedi.

Zira kanuna göre, ticari faaliyetlerde gerçeğe aykırı, yanıltıcı veya abartılı beyanlarla müşteriyi aldatmaya yönelik her türlü tanıtım faaliyeti hukuka aykırı kabul edilmektedir.

Özellikle işletmeye ait olmayan alanların varmış gibi gösterilmesi veya mevcut olmayan fiziksel unsurların sunulması, tüketicinin kararını etkileyecek nitelikte olup, hem rakip işletmeler hem de tüketiciler bakımından hukuki sorumluluk doğurabilecek bir durum olarak öne çıkacaktır.

İddialarla ilgili olarak işletme sahibi ya da ilgili kurumlardan şu ana kadar net bir açıklama gelmedi.