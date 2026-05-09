Avsallar Mahallesi’nde yapılan zabıta denetiminde son kullanma tarihi geçmiş tavuk ürünleri tespit edildi. Zincir market şubesi 3 gün süreyle mühürlenirken işletmeye para cezası uygulandı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi artırdığı gıda denetimlerinde dikkat çeken bir olay ortaya çıktı. Avsallar Mahallesi’nde faaliyet gösteren zincir market şubesinde yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş tavuk ürünlerinin satışta olduğu belirlendi.

PAKETLERDEKİ TARİHLERİN TAHRİP EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde bazı tavuk ürünlerinin üzerindeki son tüketim tarihlerinin okunamayacak şekilde tahrip edildiği tespit edildi. Ürünlerin raflarda satışa sunulmaya devam ettiği belirlenince ekipler tarafından tutanak tutuldu.

Hazırlanan raporun belediye encümenine iletilmesinin ardından market şubesi hakkında idari yaptırım kararı alındı.

MARKET 3 GÜN SÜREYLE MÜHÜRLENDİ

Encümen kararı doğrultusunda işletmeye para cezası uygulanırken market şubesi 3 gün süreyle mühürlenerek ticari faaliyetleri durduruldu. Belediye ekipleri mühürleme işlemini gün içinde gerçekleştirdi.

Özellikle bayram öncesi et ve tavuk ürünlerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenildi. Bölgedeki vatandaşlar ise olay sonrası market önünde yaşanan gelişmeleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

ÖZÇELİK: “HALK SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada halk sağlığının öncelikleri olduğunu söyledi.

Özçelik açıklamasında, “Vatandaşın sağlığını riske atan hiçbir işletmeye göz yummayacağız. Gıda konusunda denetimlerimiz tavizsiz şekilde sürecek” ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi Alanya genelinde market, kasap ve zincir gıda işletmelerine yönelik kontrollerini artırdığı belirtildi.