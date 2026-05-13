Nisan 2026 döneminde Basra Körfezi üzerinden gerçekleşen ihracatın ABD-İran savaşı sebebiyle sekteye uğraması, küresel enerji piyasalarında daralmaya neden oldu. Suudi Arabistan, ham petrol üretiminin 1990

Körfez Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indiğini duyurdu.

OPEC tarafından yayımlanan aylık rapora göre, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi nisan ayında 651 bin varil azalış gösterdi. Bu düşüşle birlikte ülkenin üretimi 6 milyon 316 bin varil bandına geriledi. Şubat ayından itibaren hesaplanan toplam üretim kaybı yüzde 42 oranına ulaşırken, bu tablo 36 yıl önce Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle patlak veren krizden bu yana karşılaşılan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL TALEP TAHMİNLERİNDE DÜŞÜŞ

Bölgedeki çatışmaların ve ABD/İsrail-İran krizinin etkisiyle OPEC, 2026 yılı küresel petrol talebi büyüme beklentisini günlük 1,4 milyon varilden 1,2 milyon varile indirdiğini açıkladı. Aynı dönemde OPEC'in toplam günlük ham petrol üretimi ise bir önceki aya kıyasla 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile düştü.

ALANYA EKONOMİSİNE OLASI YANSIMALARI

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) hazırladığı son raporda da küresel talebin bu yıl günlük 420 bin varil azalacağı ve bu durumun 2020 yılındaki Covid pandemisinden sonraki en sert düşüş olacağı aktarıldı. Enerji tedarik zincirindeki bu küresel daralmanın, akaryakıt maliyetleri üzerinden Alanya'daki turizm taşımacılığına ve tarımsal lojistiğe muhtemel etkileri yerel sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sera üretimi ile muz ve avokado gibi ürünlerin nakliyesinde yaşanabilecek maliyet dalgalanmaları bölgede kamuoyu ilgisi çekiyor.