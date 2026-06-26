Alanya'nın Hocalar Mahallesi'nde muz üretimi yapan Salih Arıcan, uzun süredir çözülemeyen elektrik sorununun hem üretimi hem de can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu. Sulama yapamadığı için ürünlerinde ciddi zarar oluştuğunu ifade eden üretici, maddi kaybının 1 milyon TL’yi aştığını söyledi.

ÜRÜNLER KURUMA NOKTASINA GELDİ

Yaklaşık 10 dönümlük muz serasında üretim yaptığını belirten Arıcan, yaklaşık iki aydır yaşanan elektrik problemi nedeniyle sulama motorlarının çalışmadığını dile getirdi. Düzenli sulama yapılamaması nedeniyle muz ağaçlarının kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten üretici, zararının her geçen gün arttığını ifade etti.

“YANGIN RİSKİ GİDEREK BÜYÜYOR”

Arıcan, 2025 yılında bölgede elektrik nakil hatlarının fırtınada kopması sonucu küçük çaplı bir yangın çıktığını ve mahalle sakinlerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldüğünü hatırlattı. Aradan geçen zamana rağmen hasarlı elektrik hatlarının yenilenmediğini öne süren Arıcan, kopan tellerin yeniden tehlike oluşturabileceğini savundu.

“BAŞVURULARIMIZA SONUÇ ALAMADIK”

Sorunun çözümü için CK Akdeniz Elektrik'e çok sayıda dilekçe verdiğini, ayrıca mahalle muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Kaymakamlık, Savcılık ve CİMER'e de başvuruda bulunduğunu belirten Arıcan, şimdiye kadar olumlu bir sonuç alamadığını söyledi. Elektrik kesintileri nedeniyle sulama yapamadığını ve motorunu çalıştıramadığını ifade eden üretici, mağduriyetinin devam ettiğini kaydetti.

“DİREKLER ORMAN İÇİNDE KALIYOR”

Elektrik direklerinin enerji hatlarının ormanlık alan içerisinden geçtiğini belirten Arıcan, kabloların ağaçlarla temas ettiğini ve bunun yeni yangın riskleri oluşturduğunu öne sürdü. Direklerin yol kenarına taşınması, eski hatların yenilenmesi ve bölgeye düzenli elektrik verilmesi gerektiğini ifade eden üretici, yetkililerden kalıcı çözüm beklediğini söyledi.