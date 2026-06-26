Tahsilat amacıyla bir iş yerine giden Arabi isimli vatandaş, park halindeki aracında silahlı soyguna uğradı. Şüpheliler, mağdurun aracındaki 2 milyon 568 bin lirayı gasp ederek kayıplara karıştı.

Emniyet kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, olay mağdurun aracını park ettiği esnada meydana geldi. Kendi araçlarından inen şüpheliler, ilk aşamada bıçakla otomobilin lastiklerini patlatarak hareket kabiliyetini engelledi. Kapıları zorlayarak açan şahıslardan biri Arabi'nin başına silah doğrulturken, diğer şüpheli araçta bulunan yüklü miktardaki nakit parayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

KAÇIŞ ARACI PENDİK'TE BULUNDU

Gasp olayının ardından hızla harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin olay yerinden kaçtığı otomobil İstanbul Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.

Emniyet güçleri, soyguncuların aracı bıraktıktan sonra farklı bir yöntemle izlerini kaybettirmeye çalıştıklarını tespit etti. Şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalama operasyonlarının çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

MAĞDURUN ÜÇÜNCÜ SOYGUN VAKASI MI?

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının da bilgilerine başvuruldu. Olayın meydana geldiği mahallede ikamet eden Hikmet Bahadır isimli vatandaşın açıklamaları, olayın rastgele değil planlı bir takip olabileceğine işaret etti. Bahadır, "Bu olay adamın başına üçüncü defa geliyor" diyerek mağdurun daha önce de benzer saldırıların hedefi olduğunu öne sürdü. Emniyet birimleri, gasp edilen 2 milyon 568 bin liranın izini sürerken, olayın olası organize boyutunu da mercek altına aldı.