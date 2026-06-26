Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını ortak dijital altyapıda buluşturacak Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) için hazırlıklarını sürdürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Antalya ve Alanya dahil Türkiye genelindeki aboneler, tüm tüketim bilgilerine tek uygulama üzerinden ulaşabilecek.

Yeni sistemin temel amacı, tüketim verilerinin daha şeffaf şekilde izlenmesini sağlamak, fatura süreçlerini kolaylaştırmak ve enerji altyapısını dijitalleştirmek olarak öne çıkıyor.

Elektrik sayaçları ortak merkeze dönüşecek

EPDK tarafından yürütülen çalışmalarda mevcut akıllı elektrik sayaçlarının, ilerleyen süreçte su ve doğalgaz sayaçlarından gelen verileri de okuyabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

Böylece farklı kurumlara ait sayaçlardan elde edilen bilgiler tek dijital platformda toplanacak ve ortak haberleşme altyapısıyla yönetilecek.

Tek uygulamadan tüm faturalar takip edilebilecek

MASS sistemi sayesinde vatandaşların farklı mobil uygulamalar kullanmasına gerek kalmadan elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini aynı ekran üzerinden görüntüleyebilmesi hedefleniyor.

Sistemin sağlayacağı başlıca kolaylıklar ise şöyle:

Elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerinin anlık izlenebilmesi

Geçmiş dönem faturalarının kolay karşılaştırılması

Tüketim alışkanlıklarının detaylı analiz edilebilmesi

Dağıtım şirketlerinde operasyon maliyetlerinin azaltılması

Farklı marka sayaçların aynı altyapıda çalışabilmesi

Kırsal bölgeler için özel iletişim altyapısı

EPDK, özellikle kırsal bölgelerde haberleşme altyapısının yetersiz olduğu alanlar için hibrit iletişim modeli üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda elektrik hattı üzerinden veri iletimi sağlayan teknolojiler ile radyo frekansı tabanlı haberleşme sistemlerinin birlikte kullanılması planlanıyor. Böylece ülke genelinde sistemin kesintisiz çalışması hedefleniyor.

Yanlış fatura itirazlarının azalması bekleniyor

Uzmanlar, dijital sayaç altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketim verilerinin daha hızlı ve doğru şekilde okunacağını belirtiyor. Bu sayede eksik veya hatalı sayaç okuma kaynaklı fatura itirazlarının azalması, abonelerin de tüketimlerini anlık takip ederek beklenmedik yüksek faturaları daha erken fark edebilmesi hedefleniyor.

EPDK'nın mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından Millî Akıllı Sayaç Sistemi'nin kademeli olarak Türkiye genelinde uygulanması bekleniyor. Ancak kurum tarafından sistemin tüm aboneler için devreye alınacağı kesin bir tarih henüz açıklanmadı.