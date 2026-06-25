İsviçre'de distribütör firma aracılığıyla satışa sunulan SIRMA Mineralwasser üzerinde yapılan resmi analizlerde, ülkenin izin verdiği sınırların üzerinde bor değeri tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine İsviçreli yetkililer ilgili üretim serisinin piyasadan toplatılması yönünde karar aldı.

Yetkili kurumlar tarafından yayımlanan duyuruda, söz konusu ürünü satın alan tüketicilerin maden suyunu tüketmemeleri ve satın aldıkları satış noktalarına iade etmeleri istendi.

Karar Tüm Ürünleri Kapsamıyor

Yetkililer, geri çağırma kararının Sırma markasının tüm ürünleri için geçerli olmadığını vurguladı. Uygulamanın yalnızca belirli bir üretim partisini kapsadığı belirtilirken, tüketicilerin ürün üzerindeki üretim tarihi ve parti bilgilerini kontrol etmeleri gerektiği ifade edildi.

Geri çağırma kapsamındaki ürün bilgileri ise şu şekilde açıklandı:

Ürün: SIRMA Mineralwasser (Doğal Maden Suyu)

SIRMA Mineralwasser (Doğal Maden Suyu) Üretim tarihi: 2 Eylül 2025

2 Eylül 2025 Son tüketim tarihi: 26 Kasım 2026

26 Kasım 2026 Dağıtıcı: LADES GmbH

Firma: Üretim Standartlara Uygun

Üretici firma tarafından yapılan açıklamada ise ürünlerin Türkiye ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak üretildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca İsviçre'nin doğal mineralli sularda Avrupa Birliği ülkelerinden farklı ve daha düşük bor limitleri uyguladığına dikkat çekildi.

Firma, ürünlerin İsviçre pazarına doğrudan değil, bağımsız distribütörler aracılığıyla ulaştırıldığını belirterek, geri çağırma kararının İsviçre'nin yerel mevzuatı çerçevesinde alındığını kaydetti.

Alanya'daki Tüketiciler de Takipte

Yaz sezonunda çok sayıda yabancı turisti ağırlayan Alanya'da da gelişme yakından izleniyor. Uzmanlar, uluslararası pazarlarda ülkelerin farklı gıda güvenliği kriterleri uygulayabildiğini belirterek, özellikle geri çağırma duyurularında ürünün parti numarası, üretim tarihi ve son tüketim tarihinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de ithal ve ihraç edilen ürünlerde ülkelere özgü mevzuat farklılıklarını dikkate almasının önem taşıdığı ifade ediliyor.

Bor Nedir, Neden Önemli?

Bor elementi, doğal mineralli sularda doğada bulunan doğal minerallerden biri olarak biliniyor. Uzmanlara göre düşük seviyelerde doğal içerik kapsamında değerlendirilen bor, uzun süre yüksek miktarda tüketildiğinde bazı sağlık riskleri oluşturabiliyor.

Bu nedenle ülkeler, kendi halk sağlığı politikaları doğrultusunda bor için farklı sınır değerleri belirleyebiliyor. İsviçre'nin uyguladığı limitlerin Avrupa Birliği ülkelerine göre daha katı olması nedeniyle, geri çağırma kararının yalnızca belirli bir üretim partisini kapsadığı belirtiliyor.