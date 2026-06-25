Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Kurban Bayramı dönüşünde meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasının ardından Alanya'yı yasa boğan bir acı haber daha geldi. Kazada ağır yaralanan eski Türktaş Mahallesi Muhtarı Mehmet Arıkan, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Arıkan çifti, bayram ziyaretini tamamladıktan sonra İzmir'den Alanya'ya dönmek üzere Pamukkale Turizm'e ait otobüse binmişti. Denizli-Aydın Otoyolu'nda meydana gelen kazada eşi Hayriye Arıkan olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Arıkan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazanın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Arıkan'ın sağlık durumu günlerdir yakından takip ediliyordu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Arıkan kurtarılamadı. Eşini kazada kaybeden eski muhtarın vefatı, ailesi, yakınları ve Alanya'da uzun yıllar görev yaptığı Türktaş Mahallesi sakinleri arasında derin üzüntüye neden oldu.

HACIBABA MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Mehmet Arıkan için bugün Alanya'da cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Arıkan'ın naaşı, saat 11.00 sıralarında Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 31 Mayıs'ta meydana gelen otobüs kazasında 8 kişi yaşamını yitirirken, onlarca kişi de yaralanmıştı. Kazaya ilişkin adli ve teknik soruşturma sürüyor.