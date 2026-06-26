Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Sahili'nde meydana gelen olayda, serinlemek amacıyla denize giren 17 yaşındaki Zekiyenur Kacar bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sahilde ilk müdahale yapıldı

Ekipler tarafından sudan çıkarılan genç kıza olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zekiyenur Kacar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yetkili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Bugün karnesini alacaktı

Hayatını kaybeden Zekiyenur Kacar'ın Altınordu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Genç kızın eğitim öğretim yılının sona ermesiyle bugün düzenlenecek karne töreninde karnesini almaya hazırlandığı belirtildi.